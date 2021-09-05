Возле торгового центра Т1 мужчина размахивал ножом. Полиция применила электрошок
В воскресенье около восьми часов вечера полиция получила сообщение о том, что 31-летний мужчина размахивает ножом возле торгового центра T1 в Таллинне.
В воскресенье около восьми часов вечера полиция получила сообщение о том, что 31-летний мужчина размахивает ножом возле торгового центра T1 в Таллинне.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приказали мужчине бросить нож, но мужчина проигнорировал приказ и напал на полицейских с ножом, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.
Мужчина был задержан с помощью электрошокера. Никто не пострадал, сообщает полиция.