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  • Возле торгового центра Т1 мужчина размахивал ножом. Полиция применила электрошок

Возле торгового центра Т1 мужчина размахивал ножом. Полиция применила электрошок

Mall of Tallinn. T1. ФОТО: Foto: Mihkel Maripuu

В воскресенье около восьми часов вечера полиция получила сообщение о том, что 31-летний мужчина размахивает ножом возле торгового центра T1 в Таллинне.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приказали мужчине бросить нож, но мужчина проигнорировал приказ и напал на полицейских с ножом, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.

Мужчина был задержан с помощью электрошокера. Никто не пострадал, сообщает полиция.

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