Cборная Эстонии по футболу проиграла дома Северной Ирландии

Единственный гол в этой встрече забил на 75 минуте вышедший на замену Шейн Фергюсон, сообщает Rus.ERR.

У сборной Эстонии была отличная возможность уже в добавленное время сравнять счет, но мяч пролетел выше перекладины после удара Маркуса Поома.