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Cборная Эстонии по футболу проиграла дома Северной Ирландии

Konstantin Vassiljev. ФОТО: Raul Mee

Эстонская команда уступила в товарищеском матче в Таллинне североирландцам с минимальным счетом.

Единственный гол в этой встрече забил на 75 минуте вышедший на замену Шейн Фергюсон, сообщает Rus.ERR.

У сборной Эстонии была отличная возможность уже в добавленное время сравнять счет, но мяч пролетел выше перекладины после удара Маркуса Поома.

Следующий матч эстонская сборная проведет 8 сентября в рамках отборочного турнира к чемпионату мира против команды Уэльса.

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