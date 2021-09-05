Cборная Эстонии по футболу проиграла дома Северной Ирландии
Эстонская команда уступила в товарищеском матче в Таллинне североирландцам с минимальным счетом.
Эстонская команда уступила в товарищеском матче в Таллинне североирландцам с минимальным счетом.
Единственный гол в этой встрече забил на 75 минуте вышедший на замену Шейн Фергюсон, сообщает Rus.ERR.
У сборной Эстонии была отличная возможность уже в добавленное время сравнять счет, но мяч пролетел выше перекладины после удара Маркуса Поома.
Следующий матч эстонская сборная проведет 8 сентября в рамках отборочного турнира к чемпионату мира против команды Уэльса.