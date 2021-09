К такому выводу пришли эксперты из Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета в британском Уэльсе. Выдержки из их исследования приводит в понедельник, 6 сентября, на своем сайте британская газета The Evening Standard.

Ученые: объектами операции влияния стали немецкие Der Spiegel и Die Welt

Объектами операции влияния стали 32 СМИ из 16 стран мира, включая британские The Daily Mail, Daily Express и The Times, американские Fox News и The Washington Post, французскую Le Figaro, немецкие Der Spiegel и Die Welt, а также итальянскую La Stampa.