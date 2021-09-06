Правительство хочет повысить конкуренцию на рынке электроэнергии
Правительство хочет повысить конкуренцию на рынке электроэнергии путем реформирования распределительной сети.
Правительство хочет повысить конкуренцию на рынке электроэнергии путем реформирования распределительной сети.
В прошлый четверг правительство одобрило предложения о внесении поправок в закон, которые вынудит компании по распределению электроэнергии открыть рынок электроэнергии для увеличения конкуренции, расширить возможности распределенного производства электроэнергии и разрешить рыночную конкуренцию для зарядок электромобилей, сообщает Rus.ERR.
В частности, изменения направлены на то, чтобы сделать рынок электроэнергии максимально прозрачным, и чтобы все участники рынка имели максимально равные возможности для участия на рынке.
Поправки откроют больше возможностей для производства электроэнергии в малонаселенных районах. Гибкость сети также увеличится, и сетевые операторы будут приобретать больше услуг у самого широкого круга поставщиков.