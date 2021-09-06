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Правительство хочет повысить конкуренцию на рынке электроэнергии

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Правительство хочет повысить конкуренцию на рынке электроэнергии путем реформирования распределительной сети.

В прошлый четверг правительство одобрило предложения о внесении поправок в закон, которые вынудит компании по распределению электроэнергии открыть рынок электроэнергии для увеличения конкуренции, расширить возможности распределенного производства электроэнергии и разрешить рыночную конкуренцию для зарядок электромобилей, сообщает Rus.ERR.

В частности, изменения направлены на то, чтобы сделать рынок электроэнергии максимально прозрачным, и чтобы все участники рынка имели максимально равные возможности для участия на рынке.

Поправки откроют больше возможностей для производства электроэнергии в малонаселенных районах. Гибкость сети также увеличится, и сетевые операторы будут приобретать больше услуг у самого широкого круга поставщиков.

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