Предвыборное обещание Центристской партии: до ста евро каждому таллиннскому школьнику
На предстоящих 17 октября муниципальных выборах первым номером от Центристской партии в Ласнамяэ, крупнейшем избирательном округе Таллинна, будет баллотироваться мэр Михаил Кылварт. Мэр подчеркнул, что идет на выборы, заручившись серьезной поддержкой и разработав масштабные планы. В качестве новой меры предлагается перед началом учебного года выплачивать на каждого таллиннского школьника пособие в размере до ста евро.