Предвыборное обещание Центристской партии: до ста евро каждому таллиннскому школьнику

«Мы идем на выборы с мотивированной и сильной командой, рассчитывая получить от таллиннцев как минимум такой же веский мандат доверия, как и четыре года назад,- сказал Кылварт. - Для нас всегда было важным, чтобы Таллинн помогал своим жителям: системно - на постоянной основе, а также оперативно - в кризисные времена. Теперь мы готовы сделать еще один шаг вперед и, наряду со множеством нынешних успешных социальных мер поддержки, предлагаем выплачивать до ста евро пособия к началу учебного года каждому столичному школьнику».

Кылварт отметил, что начало школы для родителей - это время не только радостное, но и неизбежно связанное с серьёзными затратами. «Если до сих пор столица поддерживала семью каждого первоклассника суммой в 320 евро, то теперь мы обещаем помогать в начале учебного года учащимся всех школьных уровней, - сказал Кылварт. - Условия очень простые: прописанный в столице ребенок должен учиться в одной из школ Таллинна, при этом хотя бы один из его родителей - быть зарегистрированным жителем Таллинна».

Мэр подчеркнул, что ни в коем случае нельзя забывать и о пожилых. «Таллинн уже много лет выплачивает пожилым людям ежегодную прибавку к пенсии, чтобы компенсировать рост цен. Эта мера подвергалась острой критике, но теперь все наши конкуренты пытаются причислить ее к списку своих обещаний, жонглируя цифрами, взятыми с потолка. Мы же исходим из реальных финансовых возможностей города, и наше обещание предварительно тщательно проанализировано. Мы продолжим выплачивать пожилым таллиннцам прибавку к пенсии, подняв ее за четыре года до 200 евро», - заявил Кылварт.

«Согласно нашей концепции, Таллинн безусловно будет развиваться как зеленая столица, - отметил мэр Кылварт. - Зеленое мышление - это не просто модный тренд, это формирование нового качества жизни и, прежде всего, благодаря современным технологиям. Мы намерены не просто сохранять зеленые зоны города, но и развивать их. Мы будем создавать и благоустраивать линеарные парки, проходящие зелеными коридорами через весь город. Уже в этом году преобразились парки Казе и Сюста, открылся уникальный парк Тондираба, большая работа идет по благоустройству парка Мянни. Однако Таллинн не только зеленая, но и морская столица. Для нас это означает, что город должен быть открыт морю, а море – открыто людям. Променад на Рейди-теэ уже стал излюбленным местом прогулок горожан. Это проект следует взять за основу таким образом, чтобы благоустроенный променад в результате соединил Пирита с Пыхья-Таллинном. Неотъемлемой частью зеленой столицы является и эффективный общественный транспорт - с продуманными маршрутами, учитывающими изменяющиеся потребности пассажиров. Мы уже многого добились, но наши цели еще более смелые, ведь к 2035 году весь общественный транспорт должен работать на электроэнергии».

Кылварт отметил также необходимость создания Таллиннской больницы: «Таллиннская больница важна для жителей не только столицы, но также Харьюмаа и Северной Эстонии. Этот проект нацелен на будущее, и его реализация - это не просто наше желание, а обязанность. Мы должны идти вперед с этим проектом, чтобы сохранить и даже улучшить качество лечения в столичных больницах».

«Но прежде всего Таллинн – это город для людей, - подчеркнул Кылварт. - Мы с уважением относимся к каждому таллиннцу, помогаем тем, кто в этом нуждается, и открыты к диалогу со всеми, кто готов делиться своим потенциалом для развития нашего общего дома».