Диагноз COVID-19 поставлен 212 жителям Эстонии

Среди новых заразившихся 161 человек не прошел вакцинацию. У 51 заразившегося курс вакцинации был завершен.

По данным на 6 сентября, в стационарном лечении из-за COVID-19 нуждается 131 человек. Всего в больницах 147 человек с коронавирусом, из которых 119 (81%) не вакцинированы и 28 (19%) завершили курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Скончался один человек с коронавирусом — 98-летняя женщина.

За сутки было введено 2342 дозы вакцин, всего было введено 1 288 108 доз. Охват вакцинации взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 64,9%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).