Почему генеральный директор Департамента здоровья уходит в отставку?

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой известие прокомментировали как сам Юллар Ланно, так и министр социальных дел и труда Танель Кийк.

Ланно сказал, что это был бурный год. Кроме очень мощной второй волны заболеваемости коронавирусом, страна ждала вакцину, которая поступила на месяц раньше запланированного. В июне произошел сбой в работе складов. Корни проблемы уходят на много лет назад, но Ланно считает, что ответственность за то, чтобы все работало, должен нести руководитель. Мысль об отставке у него появилась давно, но он решил вывести учреждение из кризиса и уйти в более спокойный период.

Танель Кийк уточнил, что Ланно останется в должности еще на две недели, затем исполнять обязанности генерального директора Департамента здоровья станет его заместитель Мари-Анне Хярма. За это время будет объявлен конкурс на замещение вакансии. Никаких компенсаций, кроме оплаты неиспользованного отпуска, Ланно не положено.

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Ланно уже давно находится в эпицентре скандалов. В декабре прошлого года он уволил выступавшего в Postimees руководителя по связям с общественностью департамента Симмо Саара. Причиной стало выступление Саара в передаче «Kuuuurija», выходящей на Kanal 2, где Саар раскритиковал государственный план вакцинации. Хотя голос Саара в передаче был технически изменен, департамент очень быстро выяснил, что критикующим является его собственный руководитель по связям с общественностью. Позже Саар выступил в открытую в студии Postimees и продолжил критиковать план вакцинации. Уволена была и советник по связям с общественностью Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Саар и Кингсепп не вернули Департаменту здоровья компьютеры, из-за чего Ланно обратился в суд. В поданном Ланно заявлении было указано, что Саар и Кингсепп не вернули лэптопы, карточки от дверей и служебные удостоверения.

Сбой в работе холодильного склада Департамента здоровья

Температура воздуха на холодильном складе должна составлять 2-8 градусов тепла. 21 июня в 19 часов на одном из складов температура начала повышаться и превысила предельную отметку. «Ни один сигнал тревоги к нам не поступил», - сказал Ланно.

22 июня температура поднялась до 9,7 градуса, а к концу рабочего дня она составляла 10,7 градуса: «Но оповещения не было, а находившиеся на работе люди при таком незначительном изменении повышения температуры не почувствовали». Тем же вечером двое работников ушли на праздничные выходные, считая, что все в порядке.

В последующие два выходные дня системы департамента и «Госимущества» по-прежнему не отправляли сигнала тревоги.

Утром в пятницу, 25 июня, повышение температуры тоже не заметили, а заметили только около 13 часов, когда на склад зашел работник. Тогда температура составляла 15,2 градуса. На место был вызван техник, который после завершения работы записал в журнал: «Крыша слишком горячая, оборудование восстановлено, все в порядке».

После этого о случившемся оповестили руководителя департамента Ланно, который написал в Департамент лекарств и министру Танелю Кийку. В свою очередь Ланно получил из «Госимущества» письмо с заверением, что система восстановлена и все в порядке.

«Ошибка, которую мы совершили, заключалась в том, что сразу после обнаружения повышения температуры мы не осмотрели все помещения», - признал Ланно и добавил, что тогда также было решено, что со склада не будет выдано ни одного лекарства и вакцины.

Рано утром, 26 июня, система оповещения отправила сигнал о повышении температуры. Ланно сразу приехал в Департамент здоровья. За час поняли, что проблему решить невозможно, поэтому вакцины и лекарства были эвакуированы с двух складов.

Год на посту генерального директора

23 сентября прошлого года министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) по предложению комиссии по отбору руководителей высшего звена утвердил в должности генерального директора Департамента здоровья доктора Юллара Ланно, который до того руководил Эстонским институтом судебной экспертизы. К исполнению обязанностей он приступил 1 октября.