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  • В конференции Леннарта Мери приняла участие соратница Навального
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В конференции Леннарта Мери приняла участие соратница Навального

Любовь Соболь. ФОТО: Sergey Karpukhin/TASS

В этом году в конференции Леннарта Мери также приняла участие близкая соратница находящегося в тюрьме критика Кремля Алексея Навального Любовь Соболь.

«Любовь Соболь стала на этой конференции Леннарта Мери, так сказать, сюрпризом, - сказала BNS организатор конференции Ээва Ээк-Паюсте. - О ее участии предварительно не сообщалось по соображениям безопасности».

Соболь приняла участие в предварительном мероприятии, организованной в сотрудничестве с Фондом открытой Эстонии русскоязычной дискуссии “Timor et Odium: Fear and Loathing in Russia”.

В апреле российский суд приговорил Соболь к году общественных работ за попытку проникнуть в квартиру агента сил безопасности, предположительно участвовавшего в отравлении Навального. В августе российский суд на полтора года ограничил свободу передвижения Соболь за нарушение связанных с коронавирусом правил. После этого Соболь покинула Россию.

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