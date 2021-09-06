В конференции Леннарта Мери приняла участие соратница Навального

«Любовь Соболь стала на этой конференции Леннарта Мери, так сказать, сюрпризом, - сказала BNS организатор конференции Ээва Ээк-Паюсте. - О ее участии предварительно не сообщалось по соображениям безопасности».

В апреле российский суд приговорил Соболь к году общественных работ за попытку проникнуть в квартиру агента сил безопасности, предположительно участвовавшего в отравлении Навального. В августе российский суд на полтора года ограничил свободу передвижения Соболь за нарушение связанных с коронавирусом правил. После этого Соболь покинула Россию.