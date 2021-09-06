В конференции Леннарта Мери приняла участие соратница Навального
В этом году в конференции Леннарта Мери также приняла участие близкая соратница находящегося в тюрьме критика Кремля Алексея Навального Любовь Соболь.
В этом году в конференции Леннарта Мери также приняла участие близкая соратница находящегося в тюрьме критика Кремля Алексея Навального Любовь Соболь.
«Любовь Соболь стала на этой конференции Леннарта Мери, так сказать, сюрпризом, - сказала BNS организатор конференции Ээва Ээк-Паюсте. - О ее участии предварительно не сообщалось по соображениям безопасности».
Соболь приняла участие в предварительном мероприятии, организованной в сотрудничестве с Фондом открытой Эстонии русскоязычной дискуссии “Timor et Odium: Fear and Loathing in Russia”.
В апреле российский суд приговорил Соболь к году общественных работ за попытку проникнуть в квартиру агента сил безопасности, предположительно участвовавшего в отравлении Навального. В августе российский суд на полтора года ограничил свободу передвижения Соболь за нарушение связанных с коронавирусом правил. После этого Соболь покинула Россию.