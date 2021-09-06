Появившийся в Эстонии Бабченко чувствует себя героем Ремарка
В конце лета в Эстонии был замечен писатель и журналист Аркадий Бабченко, приобретший мировую известность в конце мая 2018 года, когда стало известно, что ярый критик путинской России убит в Киеве. Чуть позже украинская спецслужба сообщила, что это была спецоперация с целью разоблачить цепочку заказных убийц, управляющихся из России. Журналист Postimees поговорил с Бабченко об этой спецоперации, фашизме, свободе, пропаганде и многом другом.