Появившийся в Эстонии Бабченко чувствует себя героем Ремарка

- Нравился. Теперь я знаю, что больше так его не люблю. Когда мне было 14-15 лет, я читал Ремарка и меня очаровала военная романтика его произведений: «Триумфальная арка», «Тени в раю», «Ночь в Лиссабоне». Так круто пишет - кальвадос и т.д. Но я любил читать эти произведения, а не жить их! Сейчас я живу в них сам, бегу из страны в страну, как доктор Равик без документов (главный герой «Триумфальной арки»). История сделала круг, цикл пришел примерно в то же место, где в Европе родился новый Рейх, который готовится к войне – вместе с фюрером, у которого поехала крыша – и там бегаю я.