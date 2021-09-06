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Появившийся в Эстонии Бабченко чувствует себя героем Ремарка

Писатель и журналист Аркадий Бабченко. ФОТО: Eero Vabamägi

В конце лета в Эстонии был замечен писатель и журналист Аркадий Бабченко, приобретший мировую известность в конце мая 2018 года, когда стало известно, что ярый критик путинской России убит в Киеве. Чуть позже украинская спецслужба сообщила, что это была спецоперация с целью разоблачить цепочку заказных убийц, управляющихся из России. Журналист Postimees поговорил с Бабченко об этой спецоперации, фашизме, свободе, пропаганде и многом другом.

Для подписчиков Для подписчиков

- Прежде чем я включил диктофон, вы сказали, что вам нравится Ремарк, но…

- Нравился. Теперь я знаю, что больше так его не люблю. Когда мне было 14-15 лет, я читал Ремарка и меня очаровала военная романтика его произведений: «Триумфальная арка», «Тени в раю», «Ночь в Лиссабоне». Так круто пишет - кальвадос и т.д. Но я любил читать эти произведения, а не жить их! Сейчас я живу в них сам, бегу из страны в страну, как доктор Равик без документов (главный герой «Триумфальной арки»). История сделала круг, цикл пришел примерно в то же место, где в Европе родился новый Рейх, который готовится к войне – вместе с фюрером, у которого поехала крыша – и там бегаю я.

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