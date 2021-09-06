Дело о сбитом МН17: суд сможет огласить приговор в конце 2022 года

В понедельник в судебном заседании в судебном комплексе Схипхол, анонсируя повестку дня предстоящих слушаний, в частности, в части возможной даты обнародования приговора, он сказал: "Обычно суду понадобится две недели, чтобы вынести свое решение, но в этом деле это невозможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это займет, пока неизвестно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, если не будет готово, то 17 ноября или же 15 декабря 2022 года".

По словам судьи, нынешний блок заседаний суд отведет родственникам, которые используют свое право говорить, а это более 90 человек, для чего суд зарезервировал три недели.

Стэйнхаус напомнил, что в Нидерландах право говорить родственникам в судебных заседаниях существует с 2005 года. "Заявления такого рода помогают оценить последствия таких событий. Мы не только обсуждаем последствия события, но их (родных) видение событий как таковых", - пояснил он.

Судья также подчеркнул, что выступления родных в суде будут "крайне эмоциональными, потому что они потеряли родных, во-вторых, потому, что МН17 был сбит". "Причина, по которой он был сбит, кто отдал приказ - тот факт, что на эти вопросы еще не ответили, поэтому их скорбь растет. Они будут говорить о тех, кого потеряли, о последствиях этой трагедии. Они будут крайне эмоциональными. И нелегко говорить об этом, находясь в таком центре внимания. Но, с другой, стороны многие из них ждали этого", - сказал Стэйнхаус.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Согласно версии следователей, эта установка была передана ополченцам на востоке Украины.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.