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  • Неймар получает в «ПСЖ» более 6,5 млн евро в год за вежливость, пунктуальность и дружелюбность

Неймар получает в «ПСЖ» более 6,5 млн евро в год за вежливость, пунктуальность и дружелюбность

Неймар. ФОТО: Matthieu Mirville

Стали известны детали контракта, который был заключен между бразильским нападающим Неймаром и «ПСЖ», пишет Sports.

В соглашении прописан бонус за вежливость, пунктуальность, дружелюбность и открытость к болельщикам. Кроме того, в этот пункт контракта включен запрет на публичную критику тактики «ПСЖ».

По соглашению Неймар обязан приветствовать болельщиков перед каждой игрой и прощаться с ними после матчей. Ему запрещено давать противоречивые комментарии о деятельности «ПСЖ», а также негативно высказываться о клубе, его сотрудниках и болельщиках.

Каждый месяц Неймар получает 541 680 евро по этому пункту соглашения (сумма – до уплаты налогов).

«ПСЖ» называл этот пункт «этическим». За выполнение этих требований Неймар получает чуть более 6,5 млн евро в год, утверждает El Mundo.

Ранее стало известно, что с учетом зарплаты и бонусов трансфер Неймара обошелся «ПСЖ» в 489 млн евро.

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