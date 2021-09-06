Картина дня: отставка гендиректора Департамента здоровья, эстонский криптомиллионер и крупная выплата из второй пенсионной ступени
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 сентября.
Сегодня генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сообщил о желании уйти в отставку. Читать далее...
Созданный эстонцами криптобанк Change недавно привлек 3,7 миллиона евро дополнительных денег от инвесторов, и, к удивлению инвесторов, глава компании Кристьян Кангро в конце лета купил в Таллинне роскошную виллу, которая стоила более 3 миллионов евро, что вызвало у некоторых инвесторов подозрения, причина которых в том, что сделки Кангро с недвижимостью и раньше привлекали к себе особое внимание. Читать далее...
С конца лета в Эстонии живет писатель и журналист Аркадий Бабченко, приобретший мировую известность в конце мая 2018 года, когда стало известно, что ярый критик путинской России убит в Киеве. Читать далее...
Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. В понедельник, 6 сентября, Минский областной суд признал ее виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. Читать далее...
На детской игровой площадке нового таллиннского парка Тондираба в воскресенье произошел инцидент с ребенком, сообщила Rus.Postimees очевидец случившегося. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3357 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 212. Читать далее...
Член правления Пенсионного центра Кристи Сиса сказала в программе Terevisioon, что после вычета подоходного налога на счета покинувших вторую пенсионную ступень был перечислен в общей сложности один миллиард евро. Читать далее...
Только мировая экономика начала оживать после ковида, как пришла новая беда - дефицит. Не хватает пива, чипов, дальнобойщиков и живодеров. Бум застал бизнес врасплох, обострил конкуренцию и привел к росту цен. Почему? Читать далее...
На предстоящих 17 октября муниципальных выборах первым номером от Центристской партии в Ласнамяэ, крупнейшем избирательном округе Таллинна, будет баллотироваться мэр Михаил Кылварт. Мэр подчеркнул, что идет на выборы, заручившись серьезной поддержкой и разработав масштабные планы. Читать далее...
Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме сказал, что ему искренне жаль генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, потому что тот оказался втянут в политические игры. Хельме считает, что во всех упущениях можно винить только премьер-министра и министра здоровья и труда. Читать далее...