Картина дня: отставка гендиректора Департамента здоровья, эстонский криптомиллионер и крупная выплата из второй пенсионной ступени

Почему генеральный директор Департамента здоровья уходит в отставку?

Сегодня генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сообщил о желании уйти в отставку. Читать далее...

Эстонский криптомиллионер хитрит с недвижимостью и боится похищения

Созданный эстонцами криптобанк Change недавно привлек 3,7 миллиона евро дополнительных денег от инвесторов, и, к удивлению инвесторов, глава компании Кристьян Кангро в конце лета купил в Таллинне роскошную виллу, которая стоила более 3 миллионов евро, что вызвало у некоторых инвесторов подозрения, причина которых в том, что сделки Кангро с недвижимостью и раньше привлекали к себе особое внимание. Читать далее...

Переехавший в Эстонию Бабченко чувствует себя героем Ремарка

С конца лета в Эстонии живет писатель и журналист Аркадий Бабченко, приобретший мировую известность в конце мая 2018 года, когда стало известно, что ярый критик путинской России убит в Киеве. Читать далее...

Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения

Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. В понедельник, 6 сентября, Минский областной суд признал ее виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. Читать далее...

На новую игровую площадку Тондираба скорую помощь вызывали уже четыре раза

На детской игровой площадке нового таллиннского парка Тондираба в воскресенье произошел инцидент с ребенком, сообщила Rus.Postimees очевидец случившегося. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 212 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3357 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 212. Читать далее...

Самая крупная выплата из второй пенсионной ступени составила 440 000 евро

Член правления Пенсионного центра Кристи Сиса сказала в программе Terevisioon, что после вычета подоходного налога на счета покинувших вторую пенсионную ступень был перечислен в общей сложности один миллиард евро. Читать далее...

Пустые полки и рост цен. Как повальный дефицит мешает миру оправиться от коронакризиса

Только мировая экономика начала оживать после ковида, как пришла новая беда - дефицит. Не хватает пива, чипов, дальнобойщиков и живодеров. Бум застал бизнес врасплох, обострил конкуренцию и привел к росту цен. Почему? Читать далее...

Предвыборное обещание Центристской партии: до ста евро каждому таллиннскому школьнику

На предстоящих 17 октября муниципальных выборах первым номером от Центристской партии в Ласнамяэ, крупнейшем избирательном округе Таллинна, будет баллотироваться мэр Михаил Кылварт. Мэр подчеркнул, что идет на выборы, заручившись серьезной поддержкой и разработав масштабные планы. Читать далее...

Март Хельме: Юллар Ланно своей отставкой спас шкуру министра Кийка