Картина дня: отставка гендиректора Департамента здоровья, эстонский криптомиллионер и проблемы игровой площадки Тондираба
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 сентября.
Сегодня генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сообщил о желании уйти в отставку. Читать далее...
Созданный эстонцами криптобанк Change недавно привлек 3,7 миллиона евро дополнительных денег от инвесторов, и, к удивлению инвесторов, глава компании Кристьян Кангро в конце лета купил в Таллинне роскошную виллу, которая стоила более 3 миллионов евро, что вызвало у некоторых инвесторов подозрения, причина которых в том, что сделки Кангро с недвижимостью и раньше привлекали к себе особое внимание. Читать далее...
На детской игровой площадке нового таллиннского парка Тондираба в воскресенье произошел инцидент с ребенком, сообщила Rus.Postimees очевидец случившегося. Читать далее...
С конца лета в Эстонии живет писатель и журналист Аркадий Бабченко, приобретший мировую известность в конце мая 2018 года, когда стало известно, что ярый критик путинской России убит в Киеве. Читать далее...
Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. В понедельник, 6 сентября, Минский областной суд признал ее виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3357 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 212. Читать далее...
Член правления Пенсионного центра Кристи Сиса сказала в программе Terevisioon, что после вычета подоходного налога на счета покинувших вторую пенсионную ступень был перечислен в общей сложности один миллиард евро. Читать далее...
Только мировая экономика начала оживать после ковида, как пришла новая беда - дефицит. Не хватает пива, чипов, дальнобойщиков и живодеров. Бум застал бизнес врасплох, обострил конкуренцию и привел к росту цен. Почему? Читать далее...
На предстоящих 17 октября муниципальных выборах первым номером от Центристской партии в Ласнамяэ, крупнейшем избирательном округе Таллинна, будет баллотироваться мэр Михаил Кылварт. Мэр подчеркнул, что идет на выборы, заручившись серьезной поддержкой и разработав масштабные планы. Читать далее...
Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме сказал, что ему искренне жаль генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, потому что тот оказался втянут в политические игры. Хельме считает, что во всех упущениях можно винить только премьер-министра и министра здоровья и труда. Читать далее...
Круизный рейс из Турку в Стокгольм и обратно проходил в субботу на борту лайнера Baltic Princess в необычайно напряженной обстановке: на борту разгорелся конфликт между двумя компаниями, шведская полиция арестовала в Стокгольме одного подозреваемого в изнасиловании, финская полиция также получила сообщение о сексуальных домогательствах. Читать далее...
По словам главы пенсионного центра Кристи Сиса, самая крупная сумма, выплаченная вышедшему из второй пенсионной ступени лицу, составила более 440 000 евро. Читать далее...
Умер актер Жан-Поль Бельмондо, ему было 88 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse 6 сентября. Читать далее...
На сегодняшнем внеочередном публичном веб-заседании cпециальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудила обмен информацией между Департаментом лекарственных средств и Департаментом здоровья по вопросам обращения с лекарствами и вакцинами. Читать далее...
Избирательный союз “Список Катри Райк” представил своих кандидатов на муниципальных выборах. В списке - 85 человек, причем они являются членами шести разных партий. Хотя сама Катри Райк состоит в Социал-демократической партии, ее однопартийцев в списке даже меньше, чем реформистов и лишь на одного больше, чем центристов. Читать далее...
Страховая фирма ВТА, которая обеспечивала страховку Департамента здоровья, отказалась от договора после поломки холодильного склада, обвинив департамент в умышленном нарушении как договора страхования, так и закона, согласно переписке между страховой компанией и Департаментом здоровья с печатью для внутреннего пользования, которое ERR смог вытребовать у ведомства. Читать далее...