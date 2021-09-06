Избитого подростка увезли в больницу: возбуждено уголовное дело

Это не единственное происшествие в волости Мульги за последние дни. В субботу помощь блюстителей порядка понадобилась в связи с аварией, в результате которой внедорожник вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Спасатели предоствратили опасность возгорания автомобиля.