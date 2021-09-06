Избитого подростка увезли в больницу: возбуждено уголовное дело
В минувшую субботу в полицию сообщили о том, что во время ссоры в волости Мулги был избит подросток, пишет Sakala.
В минувшую субботу в полицию сообщили о том, что во время ссоры в волости Мулги был избит подросток, пишет Sakala.
В Абья-Палуоя пострадал 16-летний юноша, которого медики для оказания первой помощи доставили в больницу.
Причина ссоры и обстоятельства еще выясняются, полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело.
Это не единственное происшествие в волости Мульги за последние дни. В субботу помощь блюстителей порядка понадобилась в связи с аварией, в результате которой внедорожник вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Спасатели предоствратили опасность возгорания автомобиля.