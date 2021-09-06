Десять рассказов об эстонской культуре: каким должен быть актер, чтобы зритель пошел в театр?
Феномен театра в том, что он предлагает зрителю живое общение. Сегодняшний театр, я думаю, опять вернется в то русло и в то назначение, которое было у него раньше: дарить людям не просто радость и веселье... Вот как сейчас: выучил человек стихотворение, вышел на сцену или выступил со стендапом и думает он - артист. Он не артист! Артист - это другая профессия. И все, кто говорит наизусть, - это не артисты. Все, кто просто поет... Например, вышла на сцену один раз, спела и думает, что большая звезда — это все от лукавого. Потому что артист - это большая серьезная профессия, профессия открывающие людям перспективы жизни, рассуждает актер театра и кино, танцор, хореограф Александр Ивашкевич.