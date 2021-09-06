Десять рассказов об эстонской культуре: каким должен быть актер, чтобы зритель пошел в театр?

Для меня как для актера эта профессия дает способность, работая с материалом, изучать его, подниматься над материалом и над собой, становится другим. Равно, когда я выхожу на сцену, я хочу, чтобы то же самое испытали те, кто меня смотрит. Потому что у меня есть возможность донести людям свое душевные открытие, которое я сделал при помощи гениального автора, моих партнеров, режиссера, моего персонажа, донести важные и сокровенные вещи, которые меня как актера должны волновать. Если меня как артиста ничего из этого не волнует, тогда такой театр, конечно, умрет, он никому не нужен, потому что он тогда превращается в обыденность.

В кино ты можешь быть моделью, культуристом, каратистом... Тебя снимут, поставят, тебя озвучат - там все сделают, и это будет воздействовать. Профессия актера театра значительнее.

Если относиться потребительски, конечно, выгодно сниматься. Я очень люблю сниматься. Но как сказал Раневская: «Кино - это возможный плевок в вечность». Это навсегда.

А когда мы выходим на сцену с температурой, без температуры, с плохим настроением или даже ужасным, в день рождения – тебе все равно надо играть. Тебе надо играть трагедию, комедию. И это дает мне как человеку, даже не как артисту, а как человеку, возможность быть на другом уровне. Я понимаю, что я вынужден сделать, заставить себя, преодолеть. И поэтому, мне кажется, эта профессия для меня, как для актера, тоже стимулирующая, потому что в какой-то момент хочется сказать: «Нет, я посижу». Не могу я сидеть! Даже если у тебя 38,5, ты должен выйти на сцену. А потом сходишь со сцены после спектакля мокрый, взмыленный, но ты здоров. И это такая медитация...

Знаете, бывает обычные люди, обыватели, говорят: «Ой, я так боюсь выйти, вдруг я текст забуду!» Текст - это не самое главное на сцене. Когда ты выходишь, ты должен сделать на должном уровне так, как ты запланировал с режиссером, с партнерами, чтобы спектакль получился. Можно сделать его так, можно эдак, можно включить сердце, можно его не включать. Артист, у которого не потеет сердце на сцене, неинтересен!

Бывает, сегодня один спектакль, завтра этот же спектакль, но другой зал — два разных спектакля. Этот зал почему-то реагирует на такие-то фразы, а тот молчит, он как не слышит их. Одни и те же люди вроде.

А вообще, благодаря тому, что есть зал, есть и театр. Нет зала — кому мы нужны?

Раньше, я помню, когда еще учился и уже играл в театре, мастера, которые нас учили, рассказывали, как они перед спектаклем - потому что волнение присутствует всегда, слава Богу! - в щелочку смотришь (бывают еще дырочки такие в занавесе)... Вот так смотришь, волнуешься, и думаешь: «Для кого мне играть сегодня?» И выбираешь: то ли там старушку какую-нибудь, то ли красавицу-девушку, то ли какого-нибудь сноба. И думаешь: «У-у, этого надо будет разыгрывать сегодня, что это он сидит никакой?» И ты настраиваешься на конкретного человека, бросаешь конкретный крючок в ту сторону, чтобы себе создать подушку для движения, потому что, да, бывает сложно.