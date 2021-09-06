Полиция объявила в розыск 17-летнюю девушку

Девушка и ранее уходила из дома, и некоторое время ее местонахождение оставалось неизвестным. Учитывая предыдущие случаи, она может передвигаться по Йыгевамаа, Ярвамаа, Тартумаа и Вильяндимаа, но не исключены и другие районы, например, столица.

Она была одета в светло-желтую спортивную куртку, розовые брюки и белые кроссовки. В собой у нее был рюкзак и большие белые наушники. Рост Марелле 160 см, телосложение плотное. У нее темные длинные волосы, но периодически она может менять свою внешность.