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  • Полиция объявила в розыск 17-летнюю девушку

Полиция объявила в розыск 17-летнюю девушку

Марелле. ФОТО: Politsei foto

Полиция просит содействия в установлении местонахождения проживающей в Пыльтсамаа 17-летней Марелле, которую в последний раз видели три недели назад.

Девушка и ранее уходила из дома, и некоторое время ее местонахождение оставалось неизвестным. Учитывая предыдущие случаи, она может передвигаться по Йыгевамаа, Ярвамаа, Тартумаа и Вильяндимаа, но не исключены и другие районы, например, столица.

Она была одета в светло-желтую спортивную куртку, розовые брюки и белые кроссовки. В собой у нее был рюкзак и большие белые наушники. Рост Марелле 160 см, телосложение плотное. У нее темные длинные волосы, но периодически она может менять свою внешность.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенной на фото девушки, просят сообщать об этом по номеру 112.

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