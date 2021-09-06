Торговый центр Т1 попытаются продать за 65 миллионов
В понедельник днем стартовал новый аукцион по продаже торгового центра T1 Mall Of Tallinn со стартовой ценой 65 миллионов евро; предложения можно подавать до 4 ноября, пишет Postimees.
В понедельник днем стартовал новый аукцион по продаже торгового центра T1 Mall Of Tallinn со стартовой ценой 65 миллионов евро; предложения можно подавать до 4 ноября, пишет Postimees.
Банкротные управляющие Кристо Тедер и Индрек Лепсоо продают принадлежащую обанкротившемуся акционерному обществу Tallinna Moekombinaat недвижимость на Петербургском шоссе, 2, вместе с действующим на участке торговым центром T1 Mall Of Tallinn. Первый аукцион со стартовой ценой в 85 миллионов евро провалился.
Харьюский уездный суд объявил о банкротстве AS Tallinna Moekombinaat, входящего в группу Pro Kapital, после рассмотрения апелляции в Госсуде в начале июня этого года.
Первое общее собрание кредиторов было созвано 17 июня, и к моменту проведения собрания двадцать кредиторов предъявили компании Tallinna Moekombinaat требования на общую сумму более 119,5 миллионов евро.
Крупнейшим кредитором в деле о банкротстве компании, владеющей торговым центром T1, является Lintgen Adjacent Investments S.à r.l.
Сам торговый центр Т1, включая магазины, закусочные и предприятия сферы услуг, по-прежнему открыт.