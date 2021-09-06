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Резервистов ВМФ Эстонии позвали на военные сборы

Резервистов ВМФ Эстонии позвали на военные сборы. ФОТО: Kaitseväe peastaap

В понедельник, 6 сентября, на военные сборы в Миннной гавани призвали 40 резервистов военно-морского флота Эстонии для участия в учениях по портовой обороне и контролю за навигацией.

«Первый день отведен на формирование и обучение обращеню с оружием, второй на быстрое повторение задач и ознакомление с новыми учебными пособиями. Затем группа наблюдения за навигацией и операционный центр примут участиве в штабных учениях», – сказал ответственный за группу контроля за навигацией лейтенант Гуннар Коткас.

В ходе сборов, которые продлятся до этого воскресенья, командиры и инструкторы должны освежить навыки резервистов, приобретенные ими во время срочной службы, а также ознакомить их с новыми процедурами и средствами.

«Переподготовка группы защиты порта подразумевает стрелковую подгтовку на суше и море, тренировке тактики малых подразделений и действий военной полиции, оказания первой медицинской помощи, а также процедур защиты кораблей и порта», - пояснил ответственный за сборы капитан-майор Райт Лукс.

Чаще всего в ходе сборов резервисты практикуются в выученной ими воинской профессии. Тем не менее, большинство членов группы защиты порта будут по сути осваивать новую специальность, поскольку ранее они служили на кораблях и сталкивались с этими задачами по минимуму.

Последние масштабные сборы ВМФ «Морской еж» проходили в 2018 году –в них принимало участие около 200 резервистов, кадровых военных, военослужащих срочной службы и членов Кайтселийта.

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