Каким должен быть доход, чтобы выплата из второй пенсионной ступени составила 440 000 евро?
По словам главы пенсионного центра Кристи Сиса, самая крупная сумма, выплаченная вышедшему из второй пенсионной ступени лицу, составила более 440 000 евро.
По словам главы пенсионного центра Кристи Сиса, самая крупная сумма, выплаченная вышедшему из второй пенсионной ступени лицу, составила более 440 000 евро.
Если исходить из того, что этот человек присоединился ко второй ступени в 2002 году и непрерывнор производил взносы, и при этом были достигнуты показатели среднего индекса EPI, теоретически нужно около 550 000 евро, чтобы получить выплату в 440 000 евро после уплаты подоходного налога в размере 20%.
Из этой суммы взносы составили бы чуть менее 290 000 евро, что потребовало бы ежемесячной заработной платы брутто около 21 000 евро.
Производлительность фондов бывает очень разной, и, в зависимости от фонда, такая сумма вывода также может быть достигнута путем сбора денег со значительно более высоким или более низким доходом.