Каким должен быть доход, чтобы выплата из второй пенсионной ступени составила 440 000 евро?

Если исходить из того, что этот человек присоединился ко второй ступени в 2002 году и непрерывнор производил взносы, и при этом были достигнуты показатели среднего индекса EPI, теоретически нужно около 550 000 евро, чтобы получить выплату в 440 000 евро после уплаты подоходного налога в размере 20%.

Из этой суммы взносы составили бы чуть менее 290 000 евро, что потребовало бы ежемесячной заработной платы брутто около 21 000 евро.