Вирус проник в очередной дом призрения
Анне Мячи, руководитель дома призрения Сетомаа в деревне Микитамяэ, подтвердила сегодня, что как минимум двое сотрудников и двое клиентов дома призрения заразились коронавирусом, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Анне Мячи, руководитель дома призрения Сетомаа в деревне Микитамяэ, подтвердила сегодня, что как минимум двое сотрудников и двое клиентов дома призрения заразились коронавирусом, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По словам Мяги, в четверг на прошлой неделе в доме призрения было проведено общее тестирование, в результате которой было установлено, что инфицированы четыре человека. «На данный момент мы следуем инструкциям Департамента здоровья и ждем следующего тестирования», - сказала Мяги, по словам которой, Департамент здоровья обычно организует повторное тестирование в очагах вируса в домах презрения через 3-4 дня.
По словам Мяги, неизвестно, как вирус попал в дом призрения Микитамяэ. «Раньше мы по-прежнему допускали посетителей в здание, потому что это очень пожилые люди, а родственники редко бывают в деревне. Мы не могли запретить им эту радость», - добавила руководитель дома престарелых. Однако, по ее словам, предварительно зарегистрированные посещения проходили при строгом соблюдении требований к защитным маскам и дезинфекции.
Дом призрения Сетомаа является учреждением по уходу волости Сетомаа, которая оказывает услугу прежде всего жителям волости. Дома дома призрения находятся в первую очередь в Микитамяэ и Меремяэ. Данный дом призрения обслуживает 20 клиентов, сотрудников - 30.
По словам Мяги, ни один из четырех инфицированных не нуждался в стационарном лечении. Она добавил, что в настоящее время в доме призрения Меремяэ нет проблем с вирусом.