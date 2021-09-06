Вирус проник в очередной дом призрения

По словам Мяги, в четверг на прошлой неделе в доме призрения было проведено общее тестирование, в результате которой было установлено, что инфицированы четыре человека. «На данный момент мы следуем инструкциям Департамента здоровья и ждем следующего тестирования», - сказала Мяги, по словам которой, Департамент здоровья обычно организует повторное тестирование в очагах вируса в домах презрения через 3-4 дня.

По словам Мяги, неизвестно, как вирус попал в дом призрения Микитамяэ. «Раньше мы по-прежнему допускали посетителей в здание, потому что это очень пожилые люди, а родственники редко бывают в деревне. Мы не могли запретить им эту радость», - добавила руководитель дома престарелых. Однако, по ее словам, предварительно зарегистрированные посещения проходили при строгом соблюдении требований к защитным маскам и дезинфекции.

Дом призрения Сетомаа является учреждением по уходу волости Сетомаа, которая оказывает услугу прежде всего жителям волости. Дома дома призрения находятся в первую очередь в Микитамяэ и Меремяэ. Данный дом призрения обслуживает 20 клиентов, сотрудников - 30.