В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе двух человек

Инцидент имел место около 9.20 у дома номер 14 по улице Академия-теэ. Автомобиль Opel Astra Caravan, которым управлял 76-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе двух человек - 67-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.