В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе двух человек
В понедельник, 6 сентября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В понедельник, 6 сентября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 9.20 у дома номер 14 по улице Академия-теэ. Автомобиль Opel Astra Caravan, которым управлял 76-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе двух человек - 67-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.
67-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. 63-летнюю женщину скорая помощь осмотрела на месте.