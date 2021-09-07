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В Таллинн прибыл еще один эвакуированный из Кабула афганец

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Konstantin Sednev

По состоянию на вторник, 7 сентября, в Эстонию прибыли все 14 афганских граждан, эвакуированных из Кабула при содействии союзников.

На позапрошлой неделе в Таллинн прибыли три семьи — всего 13 человек. Еще один эвакуированный прибыл в понедельник вечером.

Процедуру предоставления международной защиты относительно всех прибывших афганских граждан проведет департамент полиции и погранохраны, затем департамент представит принятое решение.

По решению правительства Эстония предлагает защиту десяти сотрудничавшим с ЕС и НАТО лицам. Защиту также могут получить еще до 20 человек, это люди, сотрудничавшие с эстонскими организациями, и члены их семей. Всего Эстония примет из Афганистана до 30 человек.

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