В Таллинн прибыл еще один эвакуированный из Кабула афганец

На позапрошлой неделе в Таллинн прибыли три семьи — всего 13 человек. Еще один эвакуированный прибыл в понедельник вечером.

По решению правительства Эстония предлагает защиту десяти сотрудничавшим с ЕС и НАТО лицам. Защиту также могут получить еще до 20 человек, это люди, сотрудничавшие с эстонскими организациями, и члены их семей. Всего Эстония примет из Афганистана до 30 человек.