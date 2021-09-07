Обзор: на два следующих года покупателей недвижимости хватит

Среди планирующих приобрети жилье преобладают таллиннцы 25-34 лет с высоким доходом. Большинство, а именно 71% участников опроса, заявили, что коронакризис не повлиял на их планы купить квартиру.

По словам исполнительного директора Reterra Рейго Рандметса, результаты продаж подтверждают большой покупательский интерес. «Несколько месяцев назад мы запустили один из крупнейших проектов жилищного строительства в волости Раэ, сегодня продано почти 40% его первого этапа. В Тарту за восемь месяцев этого года мы превысили прошлогодний результат», — отметил Рандметс.

В течение следующих двух лет 76% планирующих купить жилье, купят квартиру . Это преимущественно молодые респонденты: 92% в возрасте до 24 лет и 87% в возрасте от 25 до 34 лет.

Согласно опросу, 17% респондентов планируют приобрести квартиру в качестве инвестиции, почти половина из них уже начала активно искать подходящий объект. Наибольший интерес инвестиции в недвижимость вызывают у возрастной группы от 35 до 44 лет: каждый третий респондент в качестве инвестиции купил бы квартиру.

«Небольшие по площади, двух- и трехкомнатные квартиры популярны для инвестиций, их также легче сдавать внаем. Центр города больше не является самым важным местом для инвесторов, также они рассматривают варианты квартир в новостройках в близких пригородах, необходимым условием, конечно же, является хорошее транспортное сообщение. Есть также покупатели, которые покупают сразу несколько квартир или приобретают недвижимость для юридического лица», — рассказал Рандметс.