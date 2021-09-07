Начальник службы безопасности Госканцелярии подал заявление в КаПо на вице-канцлера Минобороны

Конкретно в отправленном в КаПо координационным директором сообщении говорится об одной памятке, которую вице-канцлер Ойдсалу переслал в Госканцелярию. Сирп обвинил Ойдсалу в том, что несмотря на то что документ содержал в себе гостайны, он не был соответствующим образом маркирован. Сам Ойдсалу и его коллеги в Министерстве обороны считают отправленное координационным директором сообщение комичным, поскольку, по их оценке, с документом все было в порядке.