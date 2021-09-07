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  • Начальник службы безопасности Госканцелярии подал заявление в КаПо на вице-канцлера Минобороны

Начальник службы безопасности Госканцелярии подал заявление в КаПо на вице-канцлера Минобороны

Меэлис Ойдсалу не понимает мотивов подачи на него заявления в КаПо, поскольку, по его словам, никакой гостайны в документе не было. ФОТО: Joakim Klementi

На прошлой неделе, через несколько часов после поступления информации о предстоящей отставке вице-канцлера Министерства обороны Меэлиса Ойдсалу, координационный директор Государственной канцелярии Индрек Сирп обратился в КаПо с заявлением, в котором предъявил Ойдсалу претензию в том, что он не слишком корректно обращается с государственными тайнами. Полиция безопасности занялась расследованием, пишет Postimees.

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Конкретно в отправленном в КаПо координационным директором сообщении говорится об одной памятке, которую вице-канцлер Ойдсалу переслал в Госканцелярию. Сирп обвинил Ойдсалу в том, что несмотря на то что документ содержал в себе гостайны, он не был соответствующим образом маркирован. Сам Ойдсалу и его коллеги в Министерстве обороны считают отправленное координационным директором сообщение комичным, поскольку, по их оценке, с документом все было в порядке.

«Я знаю, что через девять часов после того, как я сообщил в Госконцелярии, что ухожу с занимаемой должности, координационный директор Индрек Сирп оповестил меня о том, что канцелярия проинформировала КаПо об инциденте, связанном с правильностью маркировки одного документа. По их оценке, в одной предназначенной для внутреннего пользования памятке, государственная тайна не была правильно промаркирована», - сказал Ойдсалу Postimees.

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