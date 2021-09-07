Начальник службы безопасности Госканцелярии подал заявление в КаПо на вице-канцлера Минобороны
На прошлой неделе, через несколько часов после поступления информации о предстоящей отставке вице-канцлера Министерства обороны Меэлиса Ойдсалу, координационный директор Государственной канцелярии Индрек Сирп обратился в КаПо с заявлением, в котором предъявил Ойдсалу претензию в том, что он не слишком корректно обращается с государственными тайнами. Полиция безопасности занялась расследованием, пишет Postimees.