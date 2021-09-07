Нарвский энергетический забег в этом году будет виртуальным
В связи с нестабильной ситуацией, вызванной распространением коронавируса, организаторы Нарвского энергетического забега решили провести вирутальный забег с 1 по 15 октября, пишет Rus.ERR.
В связи с нестабильной ситуацией, вызванной распространением коронавируса, организаторы Нарвского энергетического забега решили провести вирутальный забег с 1 по 15 октября, пишет Rus.ERR.
Организаторы сообщили, что все зарегистрировавшиеся на спортивное мероприятие переведены на виртуальный забег на ту же дистанцию. При желании можно принять участие в забеге в следующем году или вернуть плату за участие.
В обычном формате Нарвский энергетический забег состоится 11 июня 2022 года.
В программу Нарвского энергетического забега входят полумарафон (21,1 км) и шестикилометровая дистанция с замером времени для бега и ходьбы, а также детский забег.
Дополнительную информацию можно найти на сайте организаторов.