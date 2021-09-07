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Сборная Израиля снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике

Сборная Израиля снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике. ФОТО: LIONEL BONAVENTURE

Сборная Израиля по художественной гимнастке в полном составе снялась с чемпионата мира 2021 года в Японии, сообщает Sports.

Тренер сборной Элла Самофалова заявила, что решение не связано со скандалом на Олимпийских играх. Ранее стало известно, что турнир пропустит олимпийская чемпионка Линой Ашрам. В Израильской федерации гимнастики объясняли, что решение принято из «профессиональных соображений».

Чемпионат мира пройдет 18-24 октября в японском Китакюсю.

Ранее Ашрам победила в индивидуальном многоборье на Играх в Токио, серебро взяла россиянка Дина Аверина. Российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки во время соревнований.

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