Сборная Израиля снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике

Тренер сборной Элла Самофалова заявила, что решение не связано со скандалом на Олимпийских играх. Ранее стало известно, что турнир пропустит олимпийская чемпионка Линой Ашрам. В Израильской федерации гимнастики объясняли, что решение принято из «профессиональных соображений».