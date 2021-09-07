Картина дня: соратница Навального в Таллинне, Кылварт против Хельме и очередные жертвы коронавируса

Покинувшие вторую пенсионную ступень получат в сентябре еще одну выплату

Поскольку государство приостановило летом прошлого года взносы во вторую пенсионную ступень на 14 месяцев, покинувшим ее людям в конце сентября выплатят недополученную сумму. Читать далее...

Статистика коронавируса в Эстонии: 391 зараженный и три смерти

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5194 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 391. Читать далее...

Начальник службы безопасности Госканцелярии подал заявление в КаПо на вице-канцлера Минобороны

На прошлой неделе, через несколько часов после поступления информации о предстоящей отставке вице-канцлера Министерства обороны Меэлиса Ойдсалу, координационный директор Государственной канцелярии Индрек Сирп обратился в КаПо с заявлением, в котором предъявил Ойдсалу претензию в том, что он не слишком корректно обращается с государственными тайнами. Полиция безопасности занялась расследованием. Читать далее...

Игорь Грязин оспаривает в суде обвинение в том, что он покинул место ДТП

Во вторник бывший политик и юрист Игорь Грязин (69) предстал перед Харьюским уездным судом, чтобы оспорить решение центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры, согласно которому, двигаясь на автомобиле задним ходом, он задел чужое транспортное средство и скрылся с места происшествия. Читать далее...

Больничная касса живет на игле дополнительного финансирования

На прошлой неделе государственный контролер Янар Хольм раскритиковал принятый парламентом в прошлом году закон о государственном бюджете, в котором неправильные общие суммы обманули общественность конечным результатом, который оказался на 365 миллионов евро хуже ожидаемого. Читать далее...

Студия Postimees: Кылварт и Хельме один на один в прямом эфире

На предстоящих муниципальных выборах центристам и партии EKRE, по некоторым данным, придется делить один электорат – русскоязычный, причем его наиболее консервативную часть. К каким итогам это приведет? Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представили в студии Rus.Postimees политики-тяжеловесы Михаил Кылварт (мэр Таллинна, зампредседателя Центристской партии) и Март Хельме (зампредседателя партии EKRE) – первые номера на грядущих местных выборах в крупнейшем столичном районе Ласнамяэ. Смотрите интервью в повторе!

Соратница Навального: жизнь Алексея в тюрьме пытаются сделать максимально некомфортной

Неожиданным гостем прошедшей в минувшую субботу в Таллинне конференции Леннарта Мери стала помощница самого известного российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь. Читать далее...

«Я мужчина, но слезы наворачиваются»: Алар Карис прощается с предыдущим местом работы

Алар Карис стал работать директором Эстонского национального музея в апреле 2018 года. Три с половиной года спустя он в своем кабинете складывает вещи в банановую коробку, так как с 11 октября он займет должность президента Эстонии. Читать далее...

Глава Сил Обороны: с чего бы России следовало опасаться за свою безопасность?

Главнокомандующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем сказал в интервью Rus.Postimees, что с интересом следил за недавно прошедшими в России учениями "Запад 2021" и в целом не считает их прямым проявлением агрессии, хотя своего рода "демонстрация кулака" в них присутствует. Читать далее...

Обзор: на два следующих года покупателей недвижимости хватит

Согласно опросу, проведенному разработчиком недвижимости Reterra, 26% жителей Харьюмаа и Тартумаа планируют приобрести квартиру в течение ближайших двух лет. Читать далее...

В научном совете идут обсуждения условий отмены ограничений

В консультирующем правительство по вопросам сдерживания распространения коронавируса научном совете продолжается обсуждение условий, при которых Эстония по примеру Северных стран откажется от ограничений. Читать далее...

Власти Финляндии назвали условия для ослабления ограничений

Правительство Финляндии договорилось о стратегии выхода из коронавирусного кризиса и дальнейшей борьбы с эпидемией. Одним из условий снятия ограничений стал достаточный уровень вакцинации населения. Читать далее...

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные