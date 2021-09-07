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Биржевая цена на электричество побила рекорд

Если в предыдущие годы по линиям электропередач в Эстонии подавалось в основном собственное электричество, то теперь комнаты освещаются и бытовая техника работает в основном за счет импортного товара. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Биржевая цена на электричество на среду в эстонской ценовой зоне на электробирже Nord Pool выросла по сравнению со вторником на 2,7 процента до 127,17 евро, это новый ценовой рекорд.

Цены в эстонской ценовой зоне Nord Pool (EE), латвийской (LV), литовской (LT), финской (FI) и цена в системе Nord Pool в целом (SYS) в евро на мегаватт-час:

 08.0907.0906.0905.0904.09
EE127,17123,81120,6199,05106,11
LV

127,17

123,81120,6199,05106,11
LT

127,17

123,81120,6199,05106,11
FI62,2073,2298,3770,5166,08
SYS

73,74

80,2290,9180,3880,65

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