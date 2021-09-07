Биржевая цена на электричество побила рекорд
Биржевая цена на электричество на среду в эстонской ценовой зоне на электробирже Nord Pool выросла по сравнению со вторником на 2,7 процента до 127,17 евро, это новый ценовой рекорд.
Биржевая цена на электричество на среду в эстонской ценовой зоне на электробирже Nord Pool выросла по сравнению со вторником на 2,7 процента до 127,17 евро, это новый ценовой рекорд.
Цены в эстонской ценовой зоне Nord Pool (EE), латвийской (LV), литовской (LT), финской (FI) и цена в системе Nord Pool в целом (SYS) в евро на мегаватт-час:
|08.09
|07.09
|06.09
|05.09
|04.09
|EE
|127,17
|123,81
|120,61
|99,05
|106,11
|LV
127,17
|123,81
|120,61
|99,05
|106,11
|LT
127,17
|123,81
|120,61
|99,05
|106,11
|FI
|62,20
|73,22
|98,37
|70,51
|66,08
|SYS
73,74
|80,22
|90,91
|80,38
|80,65