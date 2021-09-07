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"Талибан" объявил состав нового правительства страны, в Кабуле талибы разогнали крупный митинг, ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе, США готовят планы эвакуации всех оставшихся в Афганистане американцев.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Хассан Ахунд, мулла Абдул Гани Барадар будет его заместителем. Исполнять обязанности министра иностранных дел будет Амир Хан Муттаки.

Мулла Якуб будет исполнять обязанности министра обороны.

Сараджуддин Хаккани, новый исполняющий обязанности министра внутренних дел, возглавляет группировку боевиков, известную как "Сеть Хаккани".

Ранее представитель комиссии "Талибана" по культуре сообщил, что некоторые члены кабинета будут объявлены во вторник. Талибы обещали, что правительство будет "инклюзивным" и будет представлять весь сложный этнический состав Афганистана - хотя женщины вряд ли войдут в его верхний эшелон.

Протесты в Кабуле

Во вторник талибы разогнали крупный митинг в Кабуле. На видеозаписи с места происшествия видны разбегающиеся люди, а на заднем плане слышна сильная стрельба.

Во вторник сотни протестующих против правления "Талибана" вышли на улицы, требуя гарантировать соблюдение прав женщин.

Участники митинга также скандировали антипакистанские лозунги. Пакистан известен своими давними и тесными связями с "Талибаном". Глава пакистанской разведки ISI недавно прилетал в Кабул и встречался с руководством талибов.

Как передает из Кабула корреспондент Би-би-си Секундер Кермани, недовольство протестующих было направлено не только против Пакистана, который они обвиняют во вмешательстве в афганские дела.

Эти протесты - самый серьезный вызов авторитету "Талибана" за последнее время. Участники демонстрации смело и откровенно критиковали движение. "Мы требуем свободы слова, демократии… Я не боюсь смерти", - сказала одна из молодых участниц протеста.

Талибы поначалу не препятствовали демонстрантам, сопровождая колонну на полицейских автомобилях, но затем начали стрелять в воздух и запретили съемку. Афганское издание Tolo News сообщило, что его оператор был задержан вместе с несколькими другими сотрудниками местных и иностранных СМИ.

Талиб и женщины на демонстрации. ФОТО: Getty Images

На видео, оказавшемся в распоряжении Би-би-си, видно, как боевики "Талибана" стреляют в воздух несмотря на то, что руководство движения еще на прошлой неделе запретило эту практику: появились сообщения, что, когда талибы отмечали свои успехи, стреляя в воздух, несколько человек погибли.

Демонстрации в поддержку прав женщин продолжались всю прошлую неделю в разных городах страны. Во вторник среди протестующих появилось немало мужчин - в предыдущих митингах участвовали в основном женщины.

Эвакуация и безопасность аэропорта Кабула

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Соединенные Штаты поддерживают контакты примерно со 100 американцами, которые остались в Афганистане, и работают над планами их эвакуации из страны.

Выступая перед журналистами во время визита в Доху, Блинкен сказал, что официальные лица "Талибана" обещали США обеспечить свободный выезд из страны всем, у кого есть необходимые документы.

На той же пресс-конференции министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани выразил надежду, что кабульский аэропорт начнет работать в ближайшие несколько дней. Однако договоренности о том, кто и как будет управлять его работой, пока не достигнуто. Безопасность аэропорта ранее обеспечивали турецкие войска, и по словам турецких чиновников, вопросы безопасной работы аэропорта стали главными на переговорах с талибами.

Около тысячи человек, включая американцев, застряли в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана, несколько дней ожидая разрешения на вылет чартерных рейсов. Об этом сообщил агентству Рейтер один из организаторов чартера, обвиняя в задержке Государственный департамент США.

Медицинский центр в Герате. ФОТО: Getty Images

Гуманитарный кризис

Во вторник Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что в результате конфликта, засухи и эпидемии коронавируса 18 миллионов афганцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что продовольствие в стране заканчивается.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, сотни медицинских учреждений могут закрыться, поскольку западным донорам запрещено иметь дело с талибами.

По словам регионального директора по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Рика Бреннана, ВОЗ пытается восполнить дефицит расходных материалов, оборудования и финансирования около 500 медицинских центров. Организация также ведет переговоры с Катаром, рассчитывая получить оттуда необходимое оборудование и медикаменты.

По данным Международной организации по миграции, засуха и война вынудили около 5,5 миллионов афганцев покинуть свои дома, из них более полумиллиона - в этом году.

Западные правительства в принципе готовы оказать Афганистану экстренную гуманитарную помощь. Однако более широкое экономическое сотрудничество будет зависеть от того, как талибы проявят себя в управлении страной.

Раздельное обучение

Впервые после прихода к власти "Талибана" афганские студенты вернулись в классы и аудитории - и некоторые из них оказались разделенными на мужскую и женскую половины занавесками или досками.

Студенты и студентки частного университета в Кабуле. ФОТО: Getty Images

Несмотря на заверения "Талибана" в последние недели, что права женщин будут соблюдаться в соответствии с исламским правом, неясно, что это будет означать на практике.

Преподаватели и студенты университетов в крупнейших городах Афганистана - Кабуле, Кандагаре и Герате - сообщили агентству Рейтер, что студенток в классах отделяют от студентов, иногда их обучают отдельно от мужчин и ограничивают их перемещение по территории университета.

Практика разделения женщин и мужчин в классах существовала и до прихода талибов к власти. Однако занавесок при этом не было.

В документе с изложением правил возобновления занятий, распространенном ассоциацией частных университетов Афганистана, перечислены, в частности, обязательное ношение хиджаба и отдельный вход для студенток.

Непонятно, насколько этот документ отражает официальную политику "Талибана". Комментариев от представителей движения пока не последовало.