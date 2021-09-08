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  • Недалеко от Пыльтсамаа продается райский уголок с уютным домом

Фото ⟩ Недалеко от Пыльтсамаа продается райский уголок с уютным домом

Водяная мельница Умбуси. ФОТО: KV.EE

Недалеко от Пыльтсамаа, на берегу реки Умбуси, продается перестроенная в гостиницу водяная мельница, пишет Kodustiil. 

Водяная мельница Умбуси была нанесена на карту уже в 1819 году.

Водяная мельница Умбуси. ФОТО: KV.EE

Последний капитальный ремонт на мельнице был сделан в 2007 году, когда ее перестроили в уютную маленькую гостиницу. 

Водяная мельница Умбуси. ФОТО: KV.EE

Бывшая мельница состоит из трех частей: кухня с каминным залом, мансарда со спальнями и сауна. В доме площадью 379 м2 десять комнат, шесть из которых - спальни.

Водяная мельница Умбуси. ФОТО: KV.EE

Мельницу с трех сторон окружает  требующая ремонта терраса площадью 200 м2, на которой расположена летняя кухня с газовым грилем и раковиной с проточной водой, а также садовая мебель для еды на свежем воздухе.

Водяная мельница Умбуси. ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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