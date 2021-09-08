Фото ⟩ Недалеко от Пыльтсамаа продается райский уголок с уютным домом
Недалеко от Пыльтсамаа, на берегу реки Умбуси, продается перестроенная в гостиницу водяная мельница, пишет Kodustiil.
Недалеко от Пыльтсамаа, на берегу реки Умбуси, продается перестроенная в гостиницу водяная мельница, пишет Kodustiil.
Водяная мельница Умбуси была нанесена на карту уже в 1819 году.
Последний капитальный ремонт на мельнице был сделан в 2007 году, когда ее перестроили в уютную маленькую гостиницу.
Бывшая мельница состоит из трех частей: кухня с каминным залом, мансарда со спальнями и сауна. В доме площадью 379 м2 десять комнат, шесть из которых - спальни.
Мельницу с трех сторон окружает требующая ремонта терраса площадью 200 м2, на которой расположена летняя кухня с газовым грилем и раковиной с проточной водой, а также садовая мебель для еды на свежем воздухе.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.