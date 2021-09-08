ООН требуется свыше 600 млн долларов для помощи 11 млн афганцам
ООН необходимо $606,2 млн для предоставления многосекторальной помощи 11 млн гражданам Афганистана до конца текущего года, сообщает в среду сайт организации.
ООН необходимо $606,2 млн для предоставления многосекторальной помощи 11 млн гражданам Афганистана до конца текущего года, сообщает в среду сайт организации.
Из этой суммы 413 млн уже учтены в действующем плане, 193 млн - это новые потребности, отмечается в документе.
Предполагается оказание продовольственной помощи 10,8 млн человек, мероприятия в сфере здравоохранения охватят 3,4 млн человек.
"От щедрости доноров зависит жизнь миллионов афганцев, которые переживают сразу несколько кризисов, включая конфликт, засуху и пандемию. С приближением зимы ситуация становится еще более непредсказуемой. Почти половина населения - 18,4 млн человек - нуждаются в помощи и защите, более половины всех детей в возрасте до пяти лет ждет острое истощение от недоедания", - отмечается в сообщении.
"За первое полугодие в Афганистане были убиты 5138 мирных жителей, еще 3542 - получили ранения. Большая часть потерь пришлась на май и июнь, когда в стране возобновились активные боевые действия, приведшие в итоге к смене власти", - сообщает сайт ООН.
"570 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Более того, несмотря на нестабильную ситуацию в Афганистане, только в этом году соседние страны депортировали 757 тысяч афганцев, не имевших там вида на жительство", - говорится в сообщении.
ООН также сообщает, что конфликт самым негативным образом сказался на состоянии системы здравоохранения, и без того перегруженной в связи с пандемией. Пострадала и система образования: 9,3 млн афганских школьников не учатся и лишены необходимой поддержки на критически важном этапе своего развития.
По утверждению организации, положение афганцев осложняют и неблагоприятные для сельского хозяйства природные явления: второй раз за последние четыре года страна переживает сильнейшую засуху. Причем, если в прошлый раз в основном был поражен запад Афганистана, то сегодня бедствие охватило треть страны.
"Сельское хозяйство обеспечивает четверть ВВП Афганистана, 70% населения которого проживает в деревнях. Люди уже истощили все свои запасы и, чтобы прокормиться, влезают в долги. Для многих бедных семей долговое бремя может оказаться катастрофическим", - отмечается в сообщении.