ООН требуется свыше 600 млн долларов для помощи 11 млн афганцам

Из этой суммы 413 млн уже учтены в действующем плане, 193 млн - это новые потребности, отмечается в документе.

Предполагается оказание продовольственной помощи 10,8 млн человек, мероприятия в сфере здравоохранения охватят 3,4 млн человек.

"От щедрости доноров зависит жизнь миллионов афганцев, которые переживают сразу несколько кризисов, включая конфликт, засуху и пандемию. С приближением зимы ситуация становится еще более непредсказуемой. Почти половина населения - 18,4 млн человек - нуждаются в помощи и защите, более половины всех детей в возрасте до пяти лет ждет острое истощение от недоедания", - отмечается в сообщении.

"За первое полугодие в Афганистане были убиты 5138 мирных жителей, еще 3542 - получили ранения. Большая часть потерь пришлась на май и июнь, когда в стране возобновились активные боевые действия, приведшие в итоге к смене власти", - сообщает сайт ООН.

"570 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Более того, несмотря на нестабильную ситуацию в Афганистане, только в этом году соседние страны депортировали 757 тысяч афганцев, не имевших там вида на жительство", - говорится в сообщении.

ООН также сообщает, что конфликт самым негативным образом сказался на состоянии системы здравоохранения, и без того перегруженной в связи с пандемией. Пострадала и система образования: 9,3 млн афганских школьников не учатся и лишены необходимой поддержки на критически важном этапе своего развития.

По утверждению организации, положение афганцев осложняют и неблагоприятные для сельского хозяйства природные явления: второй раз за последние четыре года страна переживает сильнейшую засуху. Причем, если в прошлый раз в основном был поражен запад Афганистана, то сегодня бедствие охватило треть страны.