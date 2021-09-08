За сутки в Эстонии прибавилось 488 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6012 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 488.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6012 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 488.
Среди новых заразившихся 372 человека не прошли вакцинацию. У 116 заразившихся курс вакцинации был завершен.
По данным на 8 сентября, в стационарном лечении из-за COVID-19 нуждаются 130 человек. Всего в больницах 152 человека с коронавирусом, из которых 121 (79,6%) не вакцинированы и 31 (20,4%) завершили курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Смертельных случаев не зарегистрировано.
За сутки было введено 3619 доз вакцин, всего было введено 1 295 410 доз. Охват вакцинации взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 65,1%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).