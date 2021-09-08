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  • Может ли вакцинированный потерять свой сертификат, если все-таки заразился?

Черным по-белому ⟩ Может ли вакцинированный потерять свой сертификат, если все-таки заразился?

Сертификат вакцинации. ФОТО: Eero Vabamägi

С появлением в нашей жизни ковид-сертификатов стали множиться и связанные с ним вопросы, на которые зачастую сразу найти ответы трудно. Сколько действует ковид-сертификат — полгода или год? А правда ли, что если вакцинированный заразится коронавирусом, то его сертификат о прививке заменяется сертификатом о перенесенной болезни, который действует на полгода меньше? Мы собрали здесь ответы на эти и другие насущные вопросы.

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У другого читателя в июне завершился курс вакцинации от коронавируса, а в сентябре он заразился. По его словам, сотрудник ведомства (какого именно, он точно сказать не смог) сообщил ему, что теперь он потеряет свой сертификат вакцинации, который действует год, и получит справку о перенесенной болезни, которая действительна полгода. «Получается, я привился просто так?» — возмущается он.

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