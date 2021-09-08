Черным по-белому ⟩ Может ли вакцинированный потерять свой сертификат, если все-таки заразился?

С появлением в нашей жизни ковид-сертификатов стали множиться и связанные с ним вопросы, на которые зачастую сразу найти ответы трудно. Сколько действует ковид-сертификат — полгода или год? А правда ли, что если вакцинированный заразится коронавирусом, то его сертификат о прививке заменяется сертификатом о перенесенной болезни, который действует на полгода меньше? Мы собрали здесь ответы на эти и другие насущные вопросы.