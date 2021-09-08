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Пожарные эвакуировали из горящей квартиры двух пожилых жильцов

Спасатели. ФОТО: Arved Breidaks

В ночь на среду пожарные спасли из загоревшейся в Палдиски квартире двух пожилых людей.

В 3.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в пятиэтажном доме на улице Раэ в Палдиски вспыхнул пожар в квартире первого этажа. Прибывшие на место спасатели сразу же эвакуировали из квартиры двух пожилых жильцов, которым, к счастью, не потребовалась госпитализация, а затем из соображений безопасности — и жильцов всех остальных квартир подъезда.

Пожар локализовали около 3.37, по предварительным данным, он мог начаться из-за свечи, которую перед сном забыли на балконе, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Огонь распространился в квартиру, которая в итоге получила повреждения от дыма и воды. К счастью, в квартире был установлен исправный дымовой датчик, сразу же просигналивший об опасности. Точная причина пожара выясняется.

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