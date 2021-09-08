Пожарные эвакуировали из горящей квартиры двух пожилых жильцов

В 3.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в пятиэтажном доме на улице Раэ в Палдиски вспыхнул пожар в квартире первого этажа. Прибывшие на место спасатели сразу же эвакуировали из квартиры двух пожилых жильцов, которым, к счастью, не потребовалась госпитализация, а затем из соображений безопасности — и жильцов всех остальных квартир подъезда.