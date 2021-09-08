Через десять дней при активном участии Маргуса Курма, бывшего руководителя следственной комиссии, изучавшей причины гибели парома «Эстония», к месту гибели парома «Эстония» отправится новая команда расследователей. Целью профинансированной предпринимателями экспедиции является желание найти ответ на вопрос, почему все-таки утонул паром, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

«Сейчас или никогда», - сказал председатель объединяющего родственников погибших некоммерческого объединения MTÜ Memento Mare Райво Хеллермаа и добавил: «Мы не ищем виновных и не пытаемся найти подтверждения уже готовой теории, просто я считаю, что появилась уникальная возможность для того, чтобы найти ответы хотя бы на часть имеющихся вопросов».

Руководитель организации SEA, объединяющей родственников погибших в этой трагедии со шведской стороны, Леннарт Берглунд сказал, что у него есть ощущение, будто все прежние исследования были проведены для того, чтобы скрыть настоящую причину гибели парома: «Это (инициированное Курмом расследованиеред.) крайне важно для нас, поскольку мы хотим найти настоящую причину, по которой погибла „Эстония“». Берглунд вел собственное расследование на протяжении всех 27 лет.