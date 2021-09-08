Через десять дней при активном участии Маргуса Курма, бывшего руководителя следственной комиссии, изучавшей причины гибели парома «Эстония», к месту гибели парома «Эстония» отправится новая команда расследователей. Целью профинансированной предпринимателями экспедиции является желание найти ответ на вопрос, почему все-таки утонул паром, пишет Postimees.

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«Сейчас или никогда», - сказал председатель объединяющего родственников погибших некоммерческого объединения MTÜ Memento Mare Райво Хеллермаа и добавил: «Мы не ищем виновных и не пытаемся найти подтверждения уже готовой теории, просто я считаю, что появилась уникальная возможность для того, чтобы найти ответы хотя бы на часть имеющихся вопросов».