ЧИТАТЬ
Родственники погибших на пароме «Эстония» начинают собственное расследование
СТАТЬЮ
Parvlaeva Estonia huku aastapäeva mälestusteenistus Rannavärava mälestusmärgi juures 2018. aasta septembris.
Через десять дней при активном участии Маргуса Курма, бывшего руководителя следственной комиссии, изучавшей причины гибели парома «Эстония», к месту гибели парома «Эстония» отправится новая команда расследователей. Целью профинансированной предпринимателями экспедиции является желание найти ответ на вопрос, почему все-таки утонул паром, пишет Postimees.
«Сейчас или никогда», - сказал председатель объединяющего родственников погибших некоммерческого объединения MTÜ Memento Mare Райво Хеллермаа и добавил: «Мы не ищем виновных и не пытаемся найти подтверждения уже готовой теории, просто я считаю, что появилась уникальная возможность для того, чтобы найти ответы хотя бы на часть имеющихся вопросов».