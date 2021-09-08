Исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показывает, что существует повышенный риск развития повреждений почек, включая хроническую и терминальную почечную недостаточность в течение года после заболевания коронавирусом. Почечная функция ухудшается быстрее, чем ожидалось, даже у пациентов, которые перенесли Covid-19 в легкой форме в домашних условиях, пишет Postimees со ссылкой Med24.

Данные о состоянии здоровья более 1,7 миллиона ранее здоровых ветеранов с марта 2020 года по март 2021 года были извлечены из базы данных медицинского страхования ветеранов. Из них более 89 000 переболели коронавирусом, который был диагностирован более 30 дней назад.

Среди переболевших Covid-19 были в основном мужчины в возрасте от 60 лет. Также были проанализированы данные 151 000 женщин, 8817 из которых переболели Covid-19. Более 12 000 (14%) пациентов с Covid-19 нуждались в госпитализации, в том числе более 4000 (почти 5%) в отделении интенсивной терапии.

У пациентов с Covid-19 риск повреждения почек был на 94% выше, риск терминальной стадии почечной недостаточности в три раза (на 300% выше) и на 66% выше риск серьезного почечного нарушения. Чем тяжелее протекала инфекция Covid-19, тем выше была частота всех оцениваемых почечных патологий, но риск повреждения почек был повышен и у тех, кто переболел легкой формой Covid-19 в домашних условиях.

У тех, кто переболел коронавирусом в домашних условиях, был на 30 процентов более высокий риск острого повреждения почек и на 215 процентов более высокий риск развития терминальной стадии почечной недостаточности. У тех, кто нуждался в интенсивной терапии, был в семь раз более высокий риск проблем с почками, в восемь раз более высокий риск острого повреждения почек и в 13 раз (1300%) более высокий риск терминальной стадии почечной недостаточности, чем у тех, кто не переболел коронавирусом.