Евгений Зиничев. ФОТО: Maxim Grigoryev

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб на учениях. Об этом сообщили в министерстве.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб на учениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Зиничев возглавлял министерство с 2018 года. Ему было 55 лет.

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