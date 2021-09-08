Фото и видео ⟩ Маргус Курм: закон не препятствует исследованию останков «Эстонии»

По инициативе бывшего председателя комиссии по расследованию гибели парома «Эстония» и руководителя фонда Mare Liberum Маргуса Курма через десять дней к месту гибели судна стартует профинансированная частным сектором команда, которая хочет выяснить причину его крушения.

Курм сказал журналистам в среду, что цель частного расследования — выяснить причины катастрофы, что запустило крушение «Эстонии» и какие факторы этому содействовали. По словам Курма, они намерены получить ответы на вопросы, «на которые за 27 лет не дали исчерпывающих ответов».

По словам Курма, нет законных препятствий для исследования останков «Эстонии». «Я всегда был уверен, что не запрещено погружаться к останкам парома для их исследования», - сказал он. По словам Курма, статья о разграблении могил Пенитенциарного кодекса Эстонии относится и к останкам «Эстонии», но эта статья не касается научных исследований или сбора доказательств для судебного процесса. «Это не преступление», - заявил Курм, по словам которого и международные соглашения не запрещают погружение с целью расследования.

Курм отметил, что знания о запрете на погружение связаны с действующим в Швеции законом. «Это более суровый закон», - признал Курм, но добавил, что шведские законы действуют в Швеции, а останки «Эстонии» расположены в международных водах. Таким образом, по его мнению, не нужно запрашивать согласие или разрешение на исследование останков парома.

В то же время Курм сказал, что если исследованию попытаются помешать физически, погрузиться к останкам парома не получится. «Если на пути встанут суда и не пустят к останкам, мы не сможем туда попасть. Мы не намерены воевать с официальными властями», - сказал Курм и добавил, что все же настроен оптимистично и не считает, что погружению попытаются физически помешать.

Курм сказал, что это расследование следует рассматривать в качестве конструктивной конкуренции для официального. «Центр исследований безопасности действует в комфортных условиях монополии, они в каком-то смысле действуют в бесконтрольном пространстве, - сказал Курм. - Любое параллельное расследование будет полезно и им». Курм заверил, что все собранные в ходе экспедиции материалы сделают публично доступными, их также передадут центру исследования безопасности. «Здесь нет конфликта, мы скорее дополняем друг друга», - сказал Курм.

В ходе проекта фонд Mare Liberum намеревается провести подводные исследования, чтобы изучить место кораблекрушения на морском дне и повторно опросить некоторых спасшихся в катастрофе людей. После того, как доказательства будут собраны, будет выполнен всесторонний научный анализ материала. Кроме того, была создана трехмерная модель носового визира парома «Эстония», повреждения которого теперь можно изучать дистанционно.