Фото и видео ⟩ Маргус Курм: закон не препятствует исследованию останков «Эстонии»
По словам руководителя планирующей новое погружение к останкам парома «Эстония» организации Mare Liberum Маргуса Курма, закон не препятствует исследованию останков.
По словам руководителя планирующей новое погружение к останкам парома «Эстония» организации Mare Liberum Маргуса Курма, закон не препятствует исследованию останков.
По инициативе бывшего председателя комиссии по расследованию гибели парома «Эстония» и руководителя фонда Mare Liberum Маргуса Курма через десять дней к месту гибели судна стартует профинансированная частным сектором команда, которая хочет выяснить причину его крушения.
Курм сказал журналистам в среду, что цель частного расследования — выяснить причины катастрофы, что запустило крушение «Эстонии» и какие факторы этому содействовали. По словам Курма, они намерены получить ответы на вопросы, «на которые за 27 лет не дали исчерпывающих ответов».
По словам Курма, нет законных препятствий для исследования останков «Эстонии». «Я всегда был уверен, что не запрещено погружаться к останкам парома для их исследования», - сказал он. По словам Курма, статья о разграблении могил Пенитенциарного кодекса Эстонии относится и к останкам «Эстонии», но эта статья не касается научных исследований или сбора доказательств для судебного процесса. «Это не преступление», - заявил Курм, по словам которого и международные соглашения не запрещают погружение с целью расследования.
Курм отметил, что знания о запрете на погружение связаны с действующим в Швеции законом. «Это более суровый закон», - признал Курм, но добавил, что шведские законы действуют в Швеции, а останки «Эстонии» расположены в международных водах. Таким образом, по его мнению, не нужно запрашивать согласие или разрешение на исследование останков парома.
В то же время Курм сказал, что если исследованию попытаются помешать физически, погрузиться к останкам парома не получится. «Если на пути встанут суда и не пустят к останкам, мы не сможем туда попасть. Мы не намерены воевать с официальными властями», - сказал Курм и добавил, что все же настроен оптимистично и не считает, что погружению попытаются физически помешать.
Курм сказал, что это расследование следует рассматривать в качестве конструктивной конкуренции для официального. «Центр исследований безопасности действует в комфортных условиях монополии, они в каком-то смысле действуют в бесконтрольном пространстве, - сказал Курм. - Любое параллельное расследование будет полезно и им». Курм заверил, что все собранные в ходе экспедиции материалы сделают публично доступными, их также передадут центру исследования безопасности. «Здесь нет конфликта, мы скорее дополняем друг друга», - сказал Курм.
В ходе проекта фонд Mare Liberum намеревается провести подводные исследования, чтобы изучить место кораблекрушения на морском дне и повторно опросить некоторых спасшихся в катастрофе людей. После того, как доказательства будут собраны, будет выполнен всесторонний научный анализ материала. Кроме того, была создана трехмерная модель носового визира парома «Эстония», повреждения которого теперь можно изучать дистанционно.
По словам Курма, окончательная стоимость проекта пока неизвестна. Во-первых, неизвестна окончательная стоимость погружения, поскольку ее продолжительность зависит от погодных условий. Неизвестно также, какие дополнительные анализы потребуется заказать. В то же время, по оценке Курма, затраты должны составить порядка 800 000 евро, в том числе около 500-600 000 евро придутся на операцию по погружению.
Деятельность и исследовательский проект Mare Liberum финансируются за счет пожертвований и продажи прав СМИ. Крупнейшим спонсором в Эстонии является концерн Postimees Grupp, в который, помимо прочего, входят медиаканалы Postimees, Kanal 2, BNS и радио Kuku.
Экспедиция запланирована на вторую половину сентября этого года и будет проводиться на ходящем под мальтийским флагом судне RS SENTINEL, принадлежащем немецкой компании RS OFFSHORE, руководителем и собственником которой является Курт Роде. Будут использованы многолучевой и профильный сонар, магнитометр, airlift и прочее необходимое оборудование. В экспедиции примут участие две группы подводных аппаратов, суммарно включающие четыре робота разного размера. Во время погружения будут изучены повреждения корпуса «Эстония», проведено их трехмерное сканирование, а также исследованы автомобильная палуба и окрестности места кораблекрушения.
По словам Курма, водолазы будут выступать скорее во вспомогательной роли, основную часть работ планируется провести с помощью роботов.
Курм выделил семь ключевых вопросов, ответы на которые хотелось бы получить в ходе экспедиции и последующего научного анализа: по какой причине и когда именно визир отделился от судна; полностью ли открылась рампа перед тем, как корабль затонул; какие именно повреждения имеются на правом борту судна, когда и по какой причине они возникли; по какой причине и когда именно произошли повреждения кормы судна и переборок автомобильной палубы; имеют ли место другие повреждения корпуса, о которых мы не знаем; какие объекты находятся вокруг места катастрофы и вероятной траектории затопления судна, и как они связаны с затоплением; как именно различные части корабля наполнились водой.
Материалы, собранные в ходе исследовательского проекта фонда Mare Liberum, будет изучать доктор Анджей Ясионовски, чья сингапурская компания SophusQuorum Pte. Ltd. специализируется на экспертизе морских катастроф. Ясионовски ранее уже сталкивался с темой расследования трагедии «Эстонии», будучи членом научного консорциума SSPA, действовавшего с 2005 по 2008 годы, и проводившего ряд исследований в связи с «Эстонией» по заказу правительства Швеции.
По словам Курма, весь материал планируется передать для изучения как минимум двум экспертным группам, которые будут действовать параллельно и независимо друг от друга.
Mare Liberum – фонд, основанный в июле этого года по инициативе родственников погибших под эгидой Маргуса Курма. В совет организации входят Пирет Кергандберг, Райво Хеллерма и Карл-Эрик Лаантеэ-Рейнтамм.