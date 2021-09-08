Таллинн уволил высокопоставленного чиновника, отвечающего за дорожное движение

«Ответ довольно прост: департамент нуждается в структурных изменениях и, на самом деле, мы заинтересованы в том, чтобы привлекать новых людей и специалистов», - ответил Кылварт на вопрос Postimees, почему было прекращено сотрудничество с Рюйтельмаа.

Мэр столицы заметил, что оценку работе Рюйтельмаа должны давать глава Таллиннского транспортного департамента и вице-мэр: «Но я думаю, что, если такое решение принято, это означает, что необходим другой подход».

За год нахождения в должности Рюйтельмаа удостаивался в среднем больше внимания, чем другие городские чиновники. Зачастую не позитивного. «Я тоже заметил, что дорогой коллега давал различные комментарии. Это, по-моему, не самая большая проблема. Меня интересует, прежде всего, суть дела, и если работа организована не самым похвальным образом, необходимо делать выводы. Первые выводы относительно транспортного департамента сделаны, вероятно, будут сделаны и другие».

Михаил Кылварт. ФОТО: Mihkel Maripuu

Кылварт признается, что одна из связанных с Рюйтельмаа проблем касается состояния велосипедных дорожек. «И здесь следует признать, что ситуация не слишком нормальная. Но объективности ради необходимо, конечно, сказать, что были причины, которые не были обусловлены деятельностью транспортного департамента. К сожалению, наш выбор относительно ограничен теми предприятиями, которые могут делать эту работу. И мы получили такого партнера, которого получили, другого такого не было. Фирма обещала транспортному департаменту, департамент обещал горуправе, чтобы работа скоро будет приведена в порядок. Но мы вынуждены признать, что работа по-прежнему ведется».

Какие проблемы с Рюйтельмаа есть помимо велодорожек? «Думаю, что в широком плане мы должны думать о будущем. Транспорт – очень важная городская сфера, где уже сейчас необходимо думать о современных решениях и надо думать о том, как иначе организовать систему общественного транспорта и городское пространство».

«Горуправа решила реорганизовать структуру Таллиннского транспортного департамента, чтобы сделать его руководство более эффективным. Цель изменения – улучшить результативность деятельности Транспортного департамента в сфере движения и это, возможно, будет не последним изменением при реорганизации работы Транспортного департамента.