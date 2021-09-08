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Департамент здоровья объяснил порядок изоляции для школьников

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В Департамент здоровья обращается все больше людей, получивших SMS-сообщение, которым их отправляют в изоляцию, хотя они либо перенесли Covid-19 или вакцинированы. Также резко возросло количество запросов от родителей, у детей которых действует в школе или детском саду упрощенный карантин, но и они получили сообщение об отправке в изоляцию. Департамент здоровья подтвердил, что сообщение отправляется всем близко контактным, и в том случае, если для получающего сообщение имеются исключения.

С сегодняшнего дня Северо-Эстонский регион Департамента здоровья обновит содержание SMS-сообщения для находившихся в близком контакте и отдельно выделит, в каких случаях к человеку применяются исключения или освобождение от изоляции. Если человек считает, что на него изоляция не распространяется, нужно связаться с Департаментом здоровья. Об упрощенном порядке изоляции для школьников, Департамент здоровья не считает нужным сообщать отдельно.

Если в детском саду или в школе выявлен коронапозитивный, находившимся с ним с близком контакте нужно учесть следующее:

Ребенок до 12 лет может продолжать ходить в общеобразовательную школу или детский сад без дополнительного тестирования.

Подросток в возрасте от 12 до 18 лет, который в течение последних шести месяцев перенес ковид или был от него вакцинирован, не должен ни отправляться в карантин, ни проходить тестирование.

Подросток с 12 до 18 лет, который не вакцинирован и не болел, может продолжать ходить в школу только в том случае, если сдал в школе отрицательный экспресс-тест, и у него нет симптомов заболевания. Через 72 часов он должен сдать PCR-тест, и результат тоже должен оказаться отрицательным. Если появятся симптомы заболевания, следует остаться дома.

Упрощенный карантин действует для детей до 18 лет (и тех, кому 19 лет исполнится в течение 2021/2022 учебного года) оказавшихся в близком контакте с зараженным в школе или в детском саду.

Очень важно понять, что попадающие под 10-дневный упрощенный порядок карантина дети должны ходить только в школу, училище или детский сад. Ходить в кино, кафе, театры и на мероприятия нельзя. Также нельзя посещать занятия в кружках и спортивных секциях.

«Принцип упрощенного карантина дает возможность держать школы открытыми. Тут нужно подчеркнуть, что зачисленный в число близко контактных ребенок не освобождается от изоляции, он может перемещаться только между школой и домом. Цель – сократить количество контактов, поскольку если мы разрешим близко контактным детям участвовать во всей внешкольной деятельности, то соприкосновения не ограничатся одним классом, но добавятся десятки людей в кино, кружках и других местах», - объяснила заведующая отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп.

Принцип упрощенного карантина действует для невакцинированных и непереболевших учеников только в том случае, когда близкий контакт произошел в школе. Если близкий контакт невакцинированного школьника произошел за пределами общеобразовательной или профессиональной школы, в зависимости от возраста он должен оставаться в карантине в обычном порядке. В карантине должны оставаться и те школьники, которые не согласны проходить тестирование.

В случае получения положительного результата экспресс-теста или PCR-теста нужно связаться с семейным врачом и остаться дома. В таком случае упрощенный порядок уже не действует. Ребенок или родитель должны при первой же возможности сообщить в школу о заражении, чтобы администрация могла картировать близкие контакты в школе. В свою очередь Департамент здоровья свяжется как с заболевшим, так и со школой и даст инструкции для дальнейших действий.

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