Департамент здоровья объяснил порядок изоляции для школьников
В Департамент здоровья обращается все больше людей, получивших SMS-сообщение, которым их отправляют в изоляцию, хотя они либо перенесли Covid-19 или вакцинированы. Также резко возросло количество запросов от родителей, у детей которых действует в школе или детском саду упрощенный карантин, но и они получили сообщение об отправке в изоляцию. Департамент здоровья подтвердил, что сообщение отправляется всем близко контактным, и в том случае, если для получающего сообщение имеются исключения.