Десять рассказов об эстонской культуре: современная хореография – только возможности тела или нечто большее?

Люди приходят заниматься танцем, во-первых, потому что хотят поддерживать себя в хорошей физической форме. Это, несомненно, серьезная физическая нагрузка, которая тренирует разнообразные мышцы нашего тела, можно сказать, весь мышечный скелет. И, во вторую очередь, наверное, чтобы обогатить себя душевно, немного отвлечься от повседневной жизни и окунуться в эту сценическую, театральную, красивую, сказочную жизнь.

Я думаю, что люди, которые занимаются хореографическим искусством, в обычной жизни отличаются от людей, которым этот вид искусства чужд. Люди, которые танцуют, и выглядят по-другому, они могут себя подать, они более пластичны. Возможно, в своем поведении в обычной жизни это помогает им быть более свободными, раскрепощенными, не стесняться высказать себя, свое мнение.

Наверное, искусство в любой свой период переживает тяжелые времена, потому что постоянно происходит поиск чего-то нового. Мы сейчас настолько избалованы этой информацией, которая идет из YouTube, TikTok, Instagram, что в какой-то момент понимаешь, что что-то новое придумать очень сложно. Скорее, надо сделать несколько шагов назад, обратиться к прошлому и, возможно, там искать вдохновение для себя.

В Эстонии очень активно развивается современный танец различных направлений. Таких как Contemp, Jazz, Hip-Hop, уличные танцы. Очень здорово, что эти направления развиваются на европейском уровне. Действительно, в Эстонии очень следят за тем, что происходит в Европе, везут сюда к нам, и мы учимся и пытаемся этому уровню соответствовать.

Чтобы быть особенным среди танцоров, очень важно иметь внутреннюю наполненность, потому что технически уже сейчас ничем никого не удивишь. Высокий шаг, растяжка, пластика, прыжок, умение владеть акробатическими элементами - танцоры на уровне владеют всем этим. Но вот один выходит, и в нем есть этот свет, который он может дарить зрителям, а вот в другом этого света как-то мало — не хватает. Наверное, надо развивать себя душевно: надо много читать, много смотреть, надо на сцене жить, а не играть.

Танец заставляет человека думать, заставляет читать, узнавать что-то новое, проживать какие-то моменты, которые до этого ты, возможно, не прожил бы. Потому что ты примеряешь и проживаешь эти роли. Поэтому танец — это не только физическое движение, танец — это работа души.

Любителей-танцоров в наше время очень много, и это очень популярно. Сейчас в Эстонии проводится много конкурсов именно для любителей. Конкурс — это возможность выйти на сцену. Может быть, это не совсем правильно, и кому-то не хочется соревноваться, поэтому мероприятия называются конкурсом-фестивалем. Но кто-то выходит на сцену для того, чтобы получить первое место, а кто-то - чтобы просто показать себя и получить удовольствие самому и подарить его зрителю. В Эстонии на данный момент из таких самых известных — это Koolitants, где особенно поддерживается такое направление, как свободный танец, то есть где дети (в основном это дети, но есть танцоры и более взрослого возраста) не поставлены в какие-то конкретные рамки. Организаторы дают возможность изучить свое тело, изучить свободное движение, что очень здорово. Ты не должен быть профессиональным танцором для того, чтобы выходить на сцену. Есть такой конкурс, как Kuldne Karikas, тоже один из значимых конкурсов в нашей жизни сейчас, где принимают участие именно любители, которые могут показать себя в различных стилях. Там есть и шоу-танец, и эстрадный танец, и джаз, и контемп, и различные направления уличные