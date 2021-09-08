Десять рассказов об эстонской культуре: современная хореография – только возможности тела или нечто большее?
Кто-то танцует с самого детства, кто-то связывает с танцем всю свою жизнь, кто-то приходит к танцу уже в более зрелом возрасте. Но вообще, если разделить танец на части, как язык мы делим на слова, и слова — на меньшие частицы, то танец состоит из жестов. А в обычной жизни мы все жестикулируем, так что в каком-то смысле мы все танцуем, говорит танцор, хореограф, основатель и руководитель танцевального театра Polly Полина Жукова.