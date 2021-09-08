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Серия терактов, совершенных джихадистами в Париже в ноябре 2015 года, унесла 130 жизней и стала самой масштабной за всю послевоенную историю Франции.

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В Париже начался суд над обвиняемыми в подготовке и осуществлении самого чудовищного теракта за всю послевоенную историю Франции. В результате серии нападений 13 ноября 2015 года погибли 130, были ранены 350 человек.

Процесс проходит в парижском Дворце правосудия. Салах Абдеслам, единственный из 20 подозреваемых, выживший после теракта и не находящийся в бегах, занял место на скамье подсудимых. Он одет в черную майку, на нем маска того же цвета. Абдеслама под конвоем доставили из тюрьмы Флери-Мерожи.

Субботним вечером 13 ноября, когда бары, кафе, рестораны и театры французской столицы были полны посетителей, а на футбольном стадионе шел матч между сборными Франции и Германии, группа джихадистов, среди которых были и боевики-смертники, осуществила целую серию взрывов и нападений.

Это нападение в Париже стало самым масштабным по числу жертв со времен Второй мировой войны. По количеству погибших нападение стало крупнейшим в Европе после взрывов в Мадриде в 2004 году.

Ожидается, что суд, который должен был начаться еще в январе 2021 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса, продлится минимум 145 дней - до мая 2022 года. Истцами выступают 1,8 тыс. человек.

ФОТО: Reuters

ФОТО: Reuters

Перед судом в Париже предстанут 14 человек - один непосредственный участник нападения и 13 обвиняемых в подготовке теракта. Шестеро подсудимых по-прежнему в бегах, их будут судить заочно.

Главным обвиняемым проходит единственный, как считается, выживший участник бойни - родившийся в Бельгии гражданин Франции Салах Абдеслам.

После теракта ему удалось избежать ареста, и он долгое время скрывался у друзей в брюссельском районе Моленбек. Квартиру, где он находился, взяла штурмом полиция, и хотя Абдесламу тогда тоже удалось бежать, через три дня он все же был задержан.

Салаха Абдеслам. ФОТО: BBC

Уголовный суд Бельгии признал Салаха Абдеслама виновным в вооруженном сопротивлении полиции, покушении на убийство полицейских и приговорил его к 20 годам заключения, но находится Абдеслам сейчас во французской тюрьме.

Все остальные непосредственные участники теракта, включая его главного организатора и вдохновителя, гражданина Бельгии Абдельхамида Абауда, погибли при оказании сопротивления полиции.

Позже ответственность за нападение взяли на себя джихадисты из "Исламского государства" (группировка запрещена в России), хотя с точностью связь между ИГ и нападавшими пока не установлена.

Нападения в Париже начались в половину десятого вечера со взрыва у футбольного стадиона "Стад-де-Франс". Почти сразу террористы открыли стрельбу в нескольких барах, кафе и ресторанах, заполненных посетителями, поскольку это время считается одним из самых оживленных.

После этого на стадионе прогремело еще два взрыва, также был произведен подрыв на бульваре Вольтер, у концертного зала "Батаклан".

Именно в "Батаклане" погибло больше всего людей. Там в тот вечер выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal, и свободных мест в зале не было. Вооруженный террорист открыл огонь по зрителям, застрелив и ранив более ста человек.

На следующий день джихадистская группировка "Исламское государство" опубликовала заявление, в котором заявила, что нападения стали ответом на участие Франции в бомбардировках позиций ИГ в Сирии и Ираке.

Только начало

Жандармы в Париже. ФОТО: Getty Images

"Мы делаем шаг в неизвестность. Мы с нетерпением ждем начала процесса, но задаемся вопросом: какими будут следующие девять месяцев?" - поделился с агентством Рейтер один из выживших в ту ночь посетителей концерта в зале "Батаклан".

Суд продлится до мая следующего года. В процессе участвуют 330 адвокатов, а среди свидетелей - бывший президент Франсуа Олланд. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти назвал предстоящий процесс беспрецедентным юридическим марафоном. В папке дела около миллиона страниц, пишет агентство Рейтер.

Вокруг Дворца правосудия в Париже в среду были усилены меры безопасности. На месте десятки полицейских.