США обновят радарную систему в Эстонии

«ВВС США готовят договор с [компанией] Lockheed Martin для обновления расположенных в Эстонии радаров AN/TPS-77», - сообщили американские ВВС в Twitter.

The USAF is getting ready to award Lockheed Martin a contract for the upgrade of Republic of Estonia's AN/TPS-77 radars. LM will upgrade the radars with the Gallium Nitride #GaN based Digital Array Row Transceiver that combines row transmitter and row receiver into a single LRU. pic.twitter.com/zN5CRDDm6j — Air Power (@MIL_STD) September 7, 2021

«В настоящий момент мы можем подтвердить, что правительство США планирует профинансировать обновление имеющейся радарной системы TPS-77 в рамках проекта IAMD, однако более точные обстоятельства и суммы пока находятся в стадии переговоров», - заявила пресс-секретарь Министерства обороны Сусан Лиллевяли.

IAMD является ориентированной на страны Балтии программой противовоздушной обороны, финансируемой американским правительством.