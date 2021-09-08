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США обновят радарную систему в Эстонии

Флаг США. ФОТО: Sandy Huffaker

ВВС США планируют обновить размещенную в Эстонии систему радаров противовоздушной обороны средней дальности, передает Rus.ERR.

«ВВС США готовят договор с [компанией] Lockheed Martin для обновления расположенных в Эстонии радаров AN/TPS-77», - сообщили американские ВВС в Twitter.

«В настоящий момент мы можем подтвердить, что правительство США планирует профинансировать обновление имеющейся радарной системы TPS-77 в рамках проекта IAMD, однако более точные обстоятельства и суммы пока находятся в стадии переговоров», - заявила пресс-секретарь Министерства обороны Сусан Лиллевяли.

IAMD является ориентированной на страны Балтии программой противовоздушной обороны, финансируемой американским правительством.

Лиллевяли отметила, что модернизация не связана с планами установить в северо-восточной Эстонии дополнительные радары Сил обороны, которые позволяет устранить препятствия для строительства в Ида-Вирумаа новых ветрогенераторов.

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