Картина дня: расследование крушения парома "Эстония", проблемы трудоустройства эмигрантов и уголовное дело против вице-мэра

Родственники погибших на пароме «Эстония» начинают собственное расследование

Через десять дней при активном участии Маргуса Курма, бывшего руководителя следственной комиссии, изучавшей причины гибели парома «Эстония», к месту гибели парома «Эстония» отправится новая команда расследователей. Целью профинансированной предпринимателями экспедиции является желание найти ответ на вопрос, почему все-таки утонул паром. Читать далее...

Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

По мере того как в мире набирает обороты массовая вакцинация от Covid-19, все более актуальным становится вопрос - а что дальше? Скоро ли откроют границы и насколько этому может помешать появление новых вариантов коронавируса? Читать далее...

Не смог найти работу в IT - пошел развозить пиццу

Сложно ли эмигранту в Эстонии подтвердить диплом и найти работу по специальности? Возможно ли трудоустроиться без знания языка и какую работу в этом случае предлагают? Читать далее...

Таллинн уволил высокопоставленного чиновника, отвечающего за дорожное движение

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (ЦП) подтвердил Postimees, что трудовые отношения с замдиректора Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа прекращены. Читать далее...

На выборах в Нарве будут соперничать шесть или семь политических сил и один независимый кандидат

В Нарве в муниципальных выборах 17 октября будут участвовать один независимый кандидат, три избирательных союза, созданных специально для участия в выборах, и три или четыре партии. Неопределенность связана с тем, что одна из партий зарегистрировалась для участия в выборах, но не представила кандидатов. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 488 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6012 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 488. Читать далее...

Эха Вырк: у меня нет причин что-то скрывать, уходить в отставку я не планирую

В отношении вице-мэра Таллинна Эхи Вырк (Центристская партия) возбуждено уголовное дело по статье, указывающей на то, что она дала ложные показания по делу о запрещенном пожертвовании партии. Сама Вырк заверяет, что уходить в отставку не собирается и своей вины не признает. Читать далее...

МИД РФ: в связи с отказом в визе российскому дипломату послу Эстонии заявлен решительный протест

Россия выразила послу Эстонии в Москве протест в связи с отказом в визе российскому дипломату и примет ответные меры, заявили в МИД РФ. Читать далее...

От Попова до Коваленко: кто из известных русскоязычных личностей идет на выборы и зачем?

Среди тех, кто испытает свои силы на предстоящих 17 октября в Эстонии муниципальных выборах, можно встретить немало известных русскоязычных деятелей. Портал Rus.Postimees отобрал среди кандидатов главных звезд и изучил их мотивацию. Читать далее...

Кийк: остаться в кризис на посту министра ответственнее, чем подать в отставку

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка (Центристская партия), посреди кризиса более правильно и ответственно остаться в правительстве, чем подать в отставку. Читать далее...

Рынок жилья в странах Балтии: ожидания жителей схожи, но финансовые возможности разные

По данным банка Luminor, что в первой половине этого года самая большая средняя сумма жилищного кредита была в Эстонии и составила около 120 000 евро. Однако у жителей Литвы и Латвии сумма кредита была в среднем 83 000 евро. Хотя у жителей стран Балтии ожидания относительно качества и местоположения недвижимости схожи, рынки недвижимости и их доступность различаются. Читать далее...

Большая любовь довела молодого мужчину до могилы

В разосланной во вторник полицейской сводке было небольшое сообщение о том, что 43-летняя женщина в волости Тапа ударила ножом своего спутника жизни и ровесника. От полученных ранений мужчина скончался. За короткой информацией кроется история большой любви с трагическим концом. Читать далее...

Eesti Energia: цены на электричество будут высокими еще долго