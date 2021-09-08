Swedbank упраздняет все дополнительные платы из фондов третьей пенсионной ступени
С сентября этого года Swedbank берет на себя дополнительные платы по всем своим фондам дополнительной, то есть третьей ступени накопительной пенсии.
С сентября этого года Swedbank берет на себя дополнительные платы по всем своим фондам дополнительной, то есть третьей ступени накопительной пенсии.
До этого времени текущие комиссии всех пенсионных фондов третьей ступени, предлагающиеся в Эстонии, состояли из платы за управление и изменявшихся дополнительных плат, которые включали расходы фондов, непосредственно связанные с транзакциями от имени фондов, текущие инвестиционные сборы и другие комиссии и расходы, указанные в условиях или в проспекте фонда.
В среднем жители Эстонии проводят на пенсии 20 лет. Рекомендуется регулярно откладывать около 10–15% дохода. Согласно различным исследованиям, для поддержания установившегося уровня жизни пенсия человека должна составлять около 65–70% от его текущего дохода. Подсчитано, что государственная пенсия и II ступень вместе обеспечивают только 40% допенсионного ежемесячного дохода человека. Владельцев паев третьей ступени насчитывается более 140 000 человек, и почти каждый второй из них копит средства в фонде Swedbank. Тем не менее, людей, которые копят на пенсию в третьей ступени, в Эстонии по сравнению, например, с Финляндией или Швецией, мало. Swedbank первым в Эстонии возьмет на себя все дополнительные комиссии, а клиент третьей ступени будет платить в Swedbank только фиксированную плату за управление.
«Желая еще больше повысить прозрачность взносов в наш пенсионный фонд и стимулировать рост вложений в третью пенсионную ступень, популярность которой в прошлом году резко подскочила, мы решили первыми в Эстонии упразднить все дополнительные сборы из своих пенсионных фондов третьей ступени. С сентября остаются только комиссии за управление, зафиксированные на текущем уровне, что делает фонды Swedbank наиболее выгодными на рынке во всех категориях», – сказала руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер.
В результате этих изменений наиболее выгодными пенсионными фондами третьего уровня на рынке являются закрытые (наличные можно снимать с 55 лет) индексные фонды Swedbank V30, V60 и V100, годовая текущая комиссия по которым составляет всего 0,29%. Комиссия в активных фондах будет составлять от 0,95% до 1,15%. Swedbank также не взимает по своим пенсионным фондам никаких дополнительных комиссий, например, плату за хорошие результаты.
«Для Swedbank важно, чтобы клиенты поддерживали свои финансовые дела в порядке и обеспечивали своё будущее, в котором важную роль играют сбережение и инвестирование, а также пенсионные накопления. Наша долгосрочная стратегия – предлагать клиентам поддержку в этой области по возможно выгодным ценам, чтобы у клиентов оставалось как можно больше денег», – добавила Петтер.
В марте этого года Swedbank также снизил комиссии своих пенсионных фондов второй ступени и предлагает фонды с самыми выгодными в Эстонии комиссиями для всех классов риска.