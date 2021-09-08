Swedbank упраздняет все дополнительные платы из фондов третьей пенсионной ступени

До этого времени текущие комиссии всех пенсионных фондов третьей ступени, предлагающиеся в Эстонии, состояли из платы за управление и изменявшихся дополнительных плат, которые включали расходы фондов, непосредственно связанные с транзакциями от имени фондов, текущие инвестиционные сборы и другие комиссии и расходы, указанные в условиях или в проспекте фонда.

В среднем жители Эстонии проводят на пенсии 20 лет. Рекомендуется регулярно откладывать около 10–15% дохода. Согласно различным исследованиям, для поддержания установившегося уровня жизни пенсия человека должна составлять около 65–70% от его текущего дохода. Подсчитано, что государственная пенсия и II ступень вместе обеспечивают только 40% допенсионного ежемесячного дохода человека. Владельцев паев третьей ступени насчитывается более 140 000 человек, и почти каждый второй из них копит средства в фонде Swedbank. Тем не менее, людей, которые копят на пенсию в третьей ступени, в Эстонии по сравнению, например, с Финляндией или Швецией, мало. Swedbank первым в Эстонии возьмет на себя все дополнительные комиссии, а клиент третьей ступени будет платить в Swedbank только фиксированную плату за управление.

«Желая еще больше повысить прозрачность взносов в наш пенсионный фонд и стимулировать рост вложений в третью пенсионную ступень, популярность которой в прошлом году резко подскочила, мы решили первыми в Эстонии упразднить все дополнительные сборы из своих пенсионных фондов третьей ступени. С сентября остаются только комиссии за управление, зафиксированные на текущем уровне, что делает фонды Swedbank наиболее выгодными на рынке во всех категориях», – сказала руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер.

В результате этих изменений наиболее выгодными пенсионными фондами третьего уровня на рынке являются закрытые (наличные можно снимать с 55 лет) индексные фонды Swedbank V30, V60 и V100, годовая текущая комиссия по которым составляет всего 0,29%. Комиссия в активных фондах будет составлять от 0,95% до 1,15%. Swedbank также не взимает по своим пенсионным фондам никаких дополнительных комиссий, например, плату за хорошие результаты.

«Для Swedbank важно, чтобы клиенты поддерживали свои финансовые дела в порядке и обеспечивали своё будущее, в котором важную роль играют сбережение и инвестирование, а также пенсионные накопления. Наша долгосрочная стратегия – предлагать клиентам поддержку в этой области по возможно выгодным ценам, чтобы у клиентов оставалось как можно больше денег», – добавила Петтер.