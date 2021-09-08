Ни автомобиля, ни денег: мошенник обманул эстонскую компанию на 43 000 евро

Во вторник, 7 сентября было начато производство по делу о мошенничестве. Некий человек, личность которого пока не установлена, создал ложное впечатление, представившись представителем голландской компании YU Cars B.V и предлагая на продажу автомобиль через сайт movile.de за 43 000 евро.