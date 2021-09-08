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  • Ни автомобиля, ни денег: мошенник обманул эстонскую компанию на 43 000 евро

Ни автомобиля, ни денег: мошенник обманул эстонскую компанию на 43 000 евро

Фото иллюстративное. ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Пыхьяская префектура сообщила о крупном случае мошенничества. Потенциальным покупателям автомобилей следует быть особенно внимательными. 

Во вторник, 7 сентября было начато производство по делу о мошенничестве. Некий человек, личность которого пока не установлена, создал ложное впечатление, представившись представителем голландской компании YU Cars B.V и предлагая на продажу автомобиль через сайт movile.de за 43 000 евро.

Эстонская компания захотела купить автомобиль, и с их стороны был осуществлен перевод в размере 43 000 евро, но продавец пропал, связаться с ним невозможно, а купленный автомобиль так и не был получен покупателем.

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