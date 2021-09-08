Видео ⟩ В Нарве водитель проигнорировал полицию и устроил погоню

Полиция подала сигнал к остановке, но водитель проигнорировал его и решил попытаться сбежать. В связи с этим он совершил несколько опасных маневров, в одном из поселков он развил скорость до 127 км/ч, а позднее за пределами поселка уже до 140 км/ч. Погоня закончилась, когда водитель сам загнал себя в тупик и попытался убежать, но ему это не удалось. Позже выяснилось, что у 19-летнего мужчины не было действующих водительских прав, и ранее он был за это наказан. Кроме того, полиция провела экспертизу на наркотическое опьянение водителя. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.