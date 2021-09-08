Elron сообщил об изменениях в расписании

«В связи со строительными работами на Балтийском вокзале использовать все пути вокзала пока невозможно, в связи с чем нам придется снять один поезд с маршрута и изменить расписания пары других поездов, – сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. – Кроме того, в Таллинне изменятся пути отправления многих рейсов, в связи с чем просим наших клиентов быть внимательными, чтобы случайно не сесть на неправильный поезд».

Начиная с понедельника не будет ходить поезд рейса Пяэскюла-Таллинн 708, который до сих пор отправлялся в 10:42. Поезда рейсов Пяэскюла-Таллинн 706 и Кейла-Таллинн 572 теперь будут отправляться на три минуты раньше, соответственно в 7:18 и 17:34. Кроме того, начиная с 13 сентября в расписание будет добавлен ранний утренний рейс Рийзипере-Турба, обслуживающий пассажиров по рабочим дням. Поезд будет отправляться из Рийзипере в 6:51.

Более подробную информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron, и уже совсем скоро она будет размещена на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.