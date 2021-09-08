Пресс-конференция: Родственники погибших организуют самостоятельную экспедицию к затонувшему парому «Эстония»
8 сентября, в 11:00 в отеле Radisson Blu Hotel Olümpia в зале Omega состоится пресс-конференция, где организаторы целевого учреждения Mare Liberum расскажут о новой независимой экспедиции к останкам парома «Эстония».
Mare Liberum – целевое учреждение, основанное в июле этого года по инициативе родственников погибших на пароме «Эстония». Его цель – найти ответы на вопросы, которые государственные исследования не проясняли в течение 27 лет.
В пресс-конференции участвуют руководитель Mare Liberum Маргус Курм, а также члены совета Пирет Кергандберг и Райво Хеллерма.