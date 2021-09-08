Estonia vraki uurimise pressikonverents ФОТО: Mihkel Maripuu

Целевое учреждение Mare Liberum, основанное по инициативе родственников погибших на пароме «Эстония», организует частную экспедицию к месту крушения. Ее цель – найти ответы на вопросы, которые государственные исследования не проясняли в течение 27 лет.

«Несмотря на то, что на протяжении десятилетий проводился целый ряд различных изысканий, они не дали достаточно исчерпывающих ответов выжившим и семьям жертв. Напротив, проведенные в последние несколько лет погружения вызвали лишь новые сомнения и вопросы, требующие серьезного исследования», - сказал руководитель созданного этим летом целевого учреждения Mare Liberum Маргус Курм.

Бывший прокурор Эстонии Маргус Курм, возглавлявший в 2005–2009 годах эстонскую правительственную комиссию по расследованию катастрофы «Эстонии», выделил семь ключевых вопросов, ответы на которые хотелось бы получить в ходе экспедиции и последующего научного анализа:

По какой причине и когда именно визир отделился от судна? Полностью ли открылась рампа перед тем, как корабль затонул? Какие именно повреждения имеются на правом борту судна? Когда и по какой причине они возникли? По какой причине и когда именно произошли повреждения кормы судна и переборок автомобильной палубы? Имеют ли место другие повреждения корпуса, о которых мы не знаем? Какие объекты находятся вокруг места катастрофы и вероятной траектории затопления судна, и как они связаны с затоплением? Как именно различные части корабля наполнились водой?

Хотя Mare Liberum планирует частную экспедицию, цель не состоит в том, чтобы обязательно выступить против государственного расследования или опровергнуть официальные версии. «В проведении расследования и сборе доказательств мы готовы в полной мере сотрудничать с официальными органами. Однако мы твердо убеждены в том, что анализ свидетельств и выводы должны проводиться независимо, предпочтительно несколькими международными экспертными группами. Таким образом, мы исключим, что правительства снова создадут государственную комиссию, которая предложит удовлетворяющий все стороны компромисс, но правды мы так и не узнаем», - отметил Курм.

Экспедиция запланирована на сентябрь

В ходе проекта целевое учреждение Mare Liberum намеревается провести подводные исследования, чтобы изучить место кораблекрушения на морском дне и повторно опросить некоторых спасшихся в катастрофе людей. После того, как доказательства будут собраны, будет выполнен всесторонний научный анализ материала. Кроме того, была создана трехмерная модель носового визира парома «Эстония», повреждения которого теперь можно изучать дистанционно.

Экспедиция запланирована на вторую половину сентября этого года и будет проводиться на ходящем под мальтийским флагом судне RS SENTINEL, принадлежащем немецкой компании RS OFFSHORE, руководителем и собственником которой является Курт Роде. Будут использованы многолучевой и профильный сонар, магнитометр, airlift и прочее необходимое оборудование. В экспедиции примут участие две группы подводных аппаратов, суммарно включающие четыре робота разного размера. Во время погружения будут изучены повреждения корпуса «Эстония», проведено их трехмерное сканирование, а также исследованы автомобильная палуба и окрестности места кораблекрушения.

Материалы, собранные в ходе исследовательского проекта целевого учреждения Mare Liberum, будет изучать доктор Анджей Ясионовски, чья сингапурская компания SophusQuorum Pte. Ltd. специализируется на экспертизе морских катастроф. Ясионовски ранее уже сталкивался с темой расследования трагедии «Эстонии», будучи членом научного консорциума SSPA, действовавшего с 2005 по 2008 годы, и проводившего ряд исследований в связи с «Эстонией» по заказу правительства Швеции.

Деятельность и исследовательский проект Mare Liberum финансируются за счет пожертвований и продажи прав СМИ. Крупнейшим спонсором в Эстонии является концерн Postimees Grupp, в который, помимо прочего, входят медиаканалы Postimees, Kanal 2, BNS и радио Kuku.

Mare Liberum – целевое учреждение, основанное в июле этого года по инициативе родственников погибших под эгидой Маргуса Курма. В совет организации входят Пирет Кергандберг, Райво Хеллерма и Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Собранная во время экспедиции информация, а также фотографии и видеоролики, будут опубликованы на специальном сайте www.mare-liberum.ee. На сайте вы найдете подробные сведения о том, где и как именно можно получить фото- и видеоматериалы, созданные во время экспедиции.

С пожеланиями организации интервью с Маргусом Курмом, Анджеем Ясионовски, Куртом Роде, выжившими в катастрофе или представителями погибших, пожалуйста, обращайтесь к Хелин Вахер.

Дополнительная информация:

Хелин Вахер